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Молдавский премьер Павел Филип.

Премьер и выборы в парламент Молдовы - 2019: какие планы у главы кабмина

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (65)
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Что думает Павел Филип по поводу своего участия в выборах в парламент Молдовы, и может ли глава правительства принять участие в избирательной гонке?

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип рассказал о своих планах на выборах в парламент республики, которые намечены на 24 февраля 2019 года.

На вопрос о том, намерен ли он баллотироваться в качестве кандидата на выборах в парламент Молдовы от одномандатного округа в Ниспоренах, Филип ответил категорично.

"Когда будет принято окончательное решение с коллегами по партии, тогда объявлю. Но пока речь не шла, буду ли я баллотироваться от одномандатного округа в Ниспоренах. Пока не принял решение. Когда приму, то объявлю", - заявил Филип в эфире одного из телеканалов.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, во-первых, законодательная база дает возможность премьер-министру участвовать в предвыборной кампании, не слагая своих полномочий.

"Если министр обязан уйти с поста, когда он включается в предвыборную гонку, то премьер-министр не обязан этого делать. У меня есть возможность, исполнять полномочия премьер-министра и баллотироваться от одномандатного округа", - отметил Филип.

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Мандат действующего парламента Молдовы истекает сегодня, 30 ноября. В связи с этим на 24 февраля 2019 года в республике намечены парламентские выборы. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (65)

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