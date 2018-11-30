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Министерство финансов Молдовы, архивное фото.

Пока финансы поют романсы: кто возглавит Минфин Молдовы – ответ премьера

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Политика
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В поисках министра финансов: премьер раскрыл скобки о тех, кто претендует на это кресло в правительстве?

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип высказался по поводу кандидатуры на освободившийся пост министра финансов республики, который стал вакантным после того, как Октавиана Армашу утвердили главой Национального банка страны (НБМ).

"Есть несколько кандидатур (на пост главы Минфина – ред.), которые мы сейчас обсуждаем. Думаю, в ближайшие дни сообщим", - сказал премьер в интервью одному из местных телеканалов.

На вопрос о том, кто конкретно может возглавить Минфин, премьер не дал четкого ответа, отметив, что в министерстве довольно сильная команда. Филип добавил, что это ведомство достаточно укреплено и это, как считает глава правительства, - заслуга, в том числе, Октавиана Армашу.

Заседание Парламента, архивное фото.
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"Он (Армашу – ред.) очень помог в установлении отношений с МВФ. Думаю, он был одним из основных столпов. В то же время у нас много достойных людей, чтобы занять пост (главы Минфина - ред.). Решение будет принято в ближайшие дни, все об этом узнают", - заявил Филип.

По некоторым источникам Sputnik, близким к Демпартии, которой принадлежит парламентское большинство, на пост главы Минфина, вероятно, претендует нынешний генеральный госсекретарь Октавиан Кику.

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Накануне депутаты молдавского парламента утвердили главой Национального банка республики нынешнего министра финансов Октавиана Армашу. Он занял этот пост после отставки Сергея Чокли, который объявил 20 ноября о своем уходе из НБМ.

Армашу возглавил Минфин 20 января 2016 года. До прихода в правительство он работал финансовым директором в компании Sudzucker-Moldova, одновременно будучи членом ее правления.

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