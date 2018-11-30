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Заседание парламента. Архивное фото

Судьба депутатов после того, как истек мандат парламента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Председатель высшего законодательного органа Молдовы заявил о завершении мандата парламента текущего созыва: с субботы депутаты в таком составе не могут утверждать органические и конституционные законы.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Мандат парламента XX созыва подошел к концу, заявил на заседании в пятницу спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду.

"Начиная со следующего дня парламент Республики Молдова в этом составе не может утверждать органические и конституционные законы. Но не заканчивается пленарная сессия, она продолжается в обычном порядке. Постоянное бюро соберется и определит повестку последующих пленарных заседаний до конца этой парламентской сессии", - сказал Канду.

Молдавский премьер Павел Филип.
© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
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Спикер поблагодарил депутатов за проделанную работу за последние два дня, когда парламентарии рассмотрели свыше 60 вопросов. В том числе, законодатели утвердили нового главу Нацбанка республики, государственный бюджет на следующий год, а также проведение республиканского консультативного референдума в один день с выборами в парламент Молдовы и многое другое. Законы в эти дни принимались без участия двух фракций - социалистов или коммунистов, которые отказались принимать участие в заседаниях парламента в эти четверг и пятницу в знак протеста

Выборы в законодательный орган состоятся 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

В этот день - 24 февраля – пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

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