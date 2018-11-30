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Парламент Республики Молдова

Истек мандат парламента: сценарии и прогнозы будущего страны  

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (67)
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Выборы нового законодательного органа состоятся 24 февраля. До этого времени депутаты еще соберутся на пленарное заседание.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. В Центральную избирательную комиссию уже поступают заявки на регистрацию местных и зарубежных наблюдателей. Известно, что следить за ходом голосования будут представители организации Promo-Lex, представители Катара и посольства Франции в Молдове.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Судьба депутатов после того, как истек мандат парламента Молдовы

Депутаты продолжат работу

Формально мандат действующего парламента завершился в пятницу, 30 ноября. Тем не менее, законодательный орган сможет продолжить работу в режиме исполняющего обязанности. Это означает, что депутаты нынешнего созыва больше не могут принимать органические законы и менять Конституцию. В их прерогативы теперь входит лишь принятие решений и ординарных законов. Как отмечают в пресс-службе законодательного органа, постоянное бюро парламента еще должно принять решение о том, когда состоится официальное закрытие сессии.

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Выборы по одномандатным округам

Выборы в парламент Молдовы, которые назначены на 24 февраля, впервые пройдут по смешанной избирательной системе. Таким образом, 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, и 51 - по одномандатным округам. Некоторые кандидаты смогут баллотироваться дважды.

"Один человек сможет баллотироваться как по партийным спискам, так и по одномандатному округу. В случае, если человек выиграл выборы по одномандатному округу, то его победа будет засчитываться именно по округу", - отметил секретарь Центральной избирательной комиссии Молдовы Вячеслав Агригорайе.

Урна для голосования
© Sputnik / Miroslav Rotari
В день выборов в парламент Молдовы пройдет и референдум

Когда начнется предвыборная гонка?

Как заявил Агригорайе, регистрация кандидатов в депутаты стартует за два месяца до дня голосования, то есть с 26 декабря текущего года. В течение тридцати дней кандидаты на должность народных избранников должны будут представить документы в избирательные органы. Среди них – декларация о неподкупности и подписи в поддержку кандидата. Согласно законодательству, мужчины, претендующие на кресло депутата, должны собрать от 500 до 1000 подписей в свою поддержку, женщины от 250 до 500. Такая разница связана с тем, что государство старается продвигать женщин, желающих участвовать в политике.

Вероятные сценарии

Эксперты отмечают, что прогнозировать исход выборов довольно сложно. Это связано с новой избирательной системой в Молдове. Комментаторы опираются на данные социологических опросов, которые, в свою очередь, предрекают победу Партии социалистов.

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"Вполне реально, что Партия социалистов возьмет большинство. Это один сценарий. Есть и второй сценарий, согласно которому Демократическая партия, как и два-три года назад, не сумев получить большинство, удержится у власти", - считает политолог Игорь Волницкий.

Эксперт также не исключает коалиции социалистов с демократами и демократов с правыми партиями. В последнем случае, как отметил Волницкий, проевропейский альянс может состояться, если в Демократической партии сменится руководство.

Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (67)

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