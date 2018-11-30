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Заседание парламента Молдовы 27.09.2018

Депутатов оставят без помощниц

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Парламентариев лишили ассистенток: что думают об этом сами депутаты?

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Должность ассистента депутата упразднена. Такое решение принято голосами 60 законодателей на заключительном заседании парламента текущего созыва.

Автором инициативы выступил спикер законодательного органа Андриан Канду. Проект предполагает, что депутату будет выделяться годовой единовременный бюджет для осуществления своей деятельности. Что это значит простыми словами? Парламентарию будут выплачивать некую сумму денег, и у него будет возможность нанять персонального ассистента, экспертов в различных областях, исходя из рабочих потребностей и нужд. Обзавестись помощником можно на основе контракта. Как отметил Канду, технические моменты, касающиеся этого документа, будут еще определены до конца текущей парламентской сессии.

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"К примеру, некоторым депутатам не нравится работать с ассистентами, они предпочитают сотрудничать с неправительственными организациями или консалтинговыми компаниями. А, может, депутату они вообще не нужны", - отметил Канду, добавив, что депутаты будут предоставлять отчеты о расходуемых средствах на эти цели.

Кстати, у законодателя может быть и помощник, работающий безвозмездно.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Судьба депутатов после того, как истек мандат парламента Молдовы

Эти изменения сделаны исходя из процесса модернизации госведомств, обязательств, включенных в стратегию по реформированию публичной администрации на 2016-2020 годы, и на основе опыта других стран.

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Поправки вступят в силу с 1 марта 2019 года, то есть изменения коснутся депутатов нового созыва парламента.

Согласно действующему законодательству, ассистенты могут быть у спикера и вице-председателей высшего законодательного органа, глав парламентских фракций, депутатов, президента, премьера, вице-премьеров, министров, народного адвоката, генпримара Кишинева и других лиц, занимающих ответственные государственные должности.

Ассистенты нужны

Депутат парламента от фракции Партии социалистов Василий Боля в комментарии Sputnik заявил, что данные поправки повысят довольствие некоторых парламентариев.

"Суммой, которая должна быть уплачена ассистенту, может воспользоваться депутат, не прибегая к помощи каких-то экспертов, а просто ее истратить на себя", - считает Боля.

Урна для голосования
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Собеседник отметил, что ему лично помощник нужен, потому что депутаты фракции, в которой он состоит, "очень много общаются с людьми и помогают им и с юридической консультацией, и с оформлением запросов в различные органы". Никто не отменял и законодательные инициативы, которые готовят депутаты.

"Но есть депутаты, которые, скажем так, за этот мандат парламента особо не отличились. Может, им ассистент и не нужен", - сказал Боля.

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По его словам, не совсем понятен и механизм расчета между депутатом и ассистентом – кто будет оплачивать налоги.

Депутатские будни

К слову, формально мандат действующего парламента завершился в пятницу, 30 ноября. Тем не менее, законодательный орган сможет продолжить работу в режиме исполняющего обязанности. Это означает, что депутаты нынешнего созыва больше не могут принимать органические законы и менять Конституцию. В их прерогативы теперь входит лишь принятие решений и ординарных законов. Как отмечают в пресс-службе законодательного органа, постоянное бюро парламента еще должно принять решение о том, когда состоится официальное закрытие сессии.

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