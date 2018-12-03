Спикер парламента Молдовы рассказал о главном провале законодателей

Председатель парламента Андриан Канду назвал главной неудачей парламента в этом году провал проекта о введении в Конституцию пункта об европейской интеграции.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду назвал главную неудачу законодательного органа в уходящем году. По мнению политика, ею стал провал проекта о введении в Конституцию пункта об европейской интеграции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Последний прогноз Чокли: что будет с ценами в Молдове в 2019 году

"Непринятие европейской интеграции в Конституции – это провал. Кроме того, тот факт, что мы не смогли ввести даже парламентские процедуры, начиная от электронного голосования, принятия кодекса этики или парламентского кодекса, который предусматривал бы и элементы поведения и этики, тоже провал. Приняли Парламентский кодекс только в первом чтении, потому что больше мы не успели", - отметил Андриан Канду в эфире одного из молдавских телеканалов.

Горячие споры в парламенте Молдовы: SOS, бюджет выживания или всё в шоколаде>>>

В пятницу, 30 ноября, состоялось последнее заседание нынешнего парламента, в рамках которого законодательный орган мог принимать органические законы.

Читайте также: