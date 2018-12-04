Додон отправится на этой неделе в Россию: каковы планы президента Молдовы

Глава республики в деталях рассказал о значимости своего визита в Россию для Молдовы: чем важна поездка президента в Санкт-Петербург?

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Молдова впервые примет участие в качестве наблюдателя в заседании высшего совета Евразийского экономического союза. Встреча руководителей стран ЕАЭС состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил президент республики Игорь Додон.

Глава республики написал на своей странице в Facebook, что для Молдовы это хорошая возможность и перспективы для углубления экономического, социального и гуманитарного сотрудничества.

К примеру, как отметил Додон, в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из третьих стран продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 30,2 миллиарда долларов (или 12% от всего импорта стран ЕАЭС).

"Молдова в 2017-м экспортировала во все страны мира продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 1,1 миллиарда долларов и может существенно увеличить поставки в страны ЕАЭС за счет повышения объемов производства и экспортного потенциала данной продукции", - пояснил Додон.

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Кроме того, по его мнению, есть большой потенциал сотрудничества в энергетике - для стран-членов ЕАЭС действуют преференциальные цены на энергоресурсы. Продолжается сотрудничество по вопросам трудовой миграции - в страны ЕАЭС мигрантам предоставляют возможность работы без патента; имеются новые финансовые инструменты для инфраструктурных проектов и бизнеса - есть опыт создания межгосударственных инвестиционных фондов, действует Евразийский банк развития).

"Мы будем строить отношения со всеми: и на Западе, и на Востоке – в интересах Республики Молдова и наших граждан", - заключил Додон.

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Ранее президент Молдовы сообщил, что получил от главы российского государства Владимира Путина приглашение принять участие в качестве наблюдателя в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.