10:18 04 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон

Додон отправится на этой неделе в Россию: каковы планы президента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
103 0 0

Глава республики в деталях рассказал о значимости своего визита в Россию для Молдовы: чем важна поездка президента в Санкт-Петербург?

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Молдова впервые примет участие в качестве наблюдателя в заседании высшего совета Евразийского экономического союза. Встреча руководителей стран ЕАЭС состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил президент республики Игорь Додон.

Глава республики написал на своей странице в Facebook, что для Молдовы это хорошая возможность и перспективы для углубления экономического, социального и гуманитарного сотрудничества.

К примеру, как отметил Додон, в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из третьих стран продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 30,2 миллиарда долларов (или 12% от всего импорта стран ЕАЭС).

"Молдова в 2017-м экспортировала во все страны мира продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 1,1 миллиарда долларов и может существенно увеличить поставки в страны ЕАЭС за счет повышения объемов производства и экспортного потенциала данной продукции", - пояснил Додон.

Аэропорт Кишинева, архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
МВД России объявило "миграционную амнистию" для молдавских нелегалов

Кроме того, по его мнению, есть большой потенциал сотрудничества в энергетике - для стран-членов ЕАЭС действуют преференциальные цены на энергоресурсы. Продолжается сотрудничество по вопросам трудовой миграции - в страны ЕАЭС мигрантам предоставляют возможность работы без патента; имеются новые финансовые инструменты для инфраструктурных проектов и бизнеса - есть опыт создания межгосударственных инвестиционных фондов, действует Евразийский банк развития).

"Мы будем строить отношения со всеми: и на Западе, и на Востоке – в интересах Республики Молдова и наших граждан", - заключил Додон.

Игорь Додон рассказал, что ожидает Россия от Молдовы>>>

Ранее президент Молдовы сообщил, что получил от главы российского государства Владимира Путина приглашение принять участие в качестве наблюдателя в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

По теме

Додон встретился с Васнецовым: о чем говорили президент и посол России в Молдове
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новогоднее оформление площади Ала-Тоо в Бишкеке. Архивное фото
    Скромное торжество

    Мэрия Бишкека огласила предварительную сумму расходов на новогоднее оформление города — она более чем в два раза меньше, чем годом ранее.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, архивное фото
    Шире круг!

    Евразийский экономический союз следует расширять по принципу ЕС, заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

  • Показ мод традиционной и современной одежды из шелка на узбекско-европейском шелковом форуме в Вене, Австрия
    Новый образ

    Эксперт рассказала, как узбекские ткани вдохновили советских дизайнеров и помогли создать модные наряды.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Князь Монако Ренье с женой Грейс Келли
Харизма, мудрость, красота: самые влиятельные первые леди в истории
Зимняя сказка в Кишиневском международном аэропорту – волшебный сезон открыт
Кишиневский аэропорт перешел на зимний праздничный "режим"
Зарплата в Молдове
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться