Ион Кику назван кандидатом на пост министра финансов Молдовы

Премьер-министр Павел Филип заявил, что кандидат будет представлен главе государства, которому предстоит согласиться с предложением правительства или отклонить его.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Премьер-министр Павел Филип заявил сегодня после еженедельного заседания Демократической партии, что на должность министра финансов будет предложен государственный секретарь министерства финансов Ион Кику.

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Место министра финансов стало вакантным после того, как Октавиан Армашу был назначен парламентом на пост президента Национального банка Молдовы (НБМ).

Премьер-министр сказал, что сегодня предпримет все необходимые шаги для представления кандидатуры президенту страны Игорю Додону. Глава государства примет решение о том, принимать ли кандидатуру Иона Кику в качестве министра финансов.

"Надеюсь, что на этот раз президент страны согласится. Ион Кику - профессионал. Он имеет большой опыт практической работы. Господин Додон сказал, что он ничего не будет иметь против профессиональных людей и специалистов с опытом работы", - сказал премьер-министр.

Ион Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова, начиная со 2 января 2018 года.

Кику окончил Академию экономических наук Молдовы, факультет менеджмента.

До назначения в Министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.

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В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.

В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.

В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.

Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.

Иону Кику 46 лет. Женат, имеет троих детей.