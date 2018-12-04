13:51 04 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Ион Кику

Ион Кику назван кандидатом на пост министра финансов Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
111 0 0

Премьер-министр Павел Филип заявил, что кандидат будет представлен главе государства, которому предстоит согласиться с предложением правительства или отклонить его.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Премьер-министр Павел Филип заявил сегодня после еженедельного заседания Демократической партии, что на должность министра финансов будет предложен государственный секретарь министерства финансов Ион Кику.

Октавиан Армашу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Октавиан Армашу предложен в качестве кандидата на пост главы Нацбанка Молдовы

Место министра финансов стало вакантным после того, как Октавиан Армашу был назначен парламентом на пост президента Национального банка Молдовы (НБМ).

Премьер-министр сказал, что сегодня предпримет все необходимые шаги для представления кандидатуры президенту страны Игорю Додону. Глава государства примет решение о том, принимать ли кандидатуру Иона Кику в качестве министра финансов.

"Надеюсь, что на этот раз президент страны согласится. Ион Кику -  профессионал. Он имеет большой опыт практической работы. Господин Додон сказал, что он ничего не будет иметь против профессиональных людей и специалистов с опытом работы", - сказал премьер-министр. 

Ион Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова, начиная со 2 января 2018 года.

Кику окончил Академию экономических наук Молдовы, факультет менеджмента.

До назначения в Министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.

Октавиан Армашу
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Широкий жест: министр Армашу простил Доникэ, облившего его молоком

В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.

В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.

В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.

Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.

Иону Кику 46 лет. Женат, имеет троих детей.

По теме

Финансовая удавка: как в Молдове "буйным цветом" расцвели кредитные конторы
Экономист: неизвестно, как власти финансово обеспечат свои социальные обещания
Пока финансы поют романсы: кто возглавит Минфин Молдовы – ответ премьера
Теги:
министерство финансов
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Желтая карточка, архивное фото
    Неприятный осадок

    В Белфасте остались очень недовольны латвийскими футбольными судьями, которые работали на матче чемпионата Северной Ирландии.

  • Лидер партии Союз крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, архивное фото
    "Денег не будет"

    Лидер правящей партии Литвы заявил, что власти не выделят из бюджета дополнительные средства на зарплаты для учителей.

  • Ручки партии EKRE
    Необдуманный отказ

    Эстонские консерваторы проигнорировали призыв главы правительства не привязывать украинский вопрос к теме ратификации пограничного договора с Россией.

  • Затопление Немиги 24.07.2007 года
    Еврейские истории Минска

    Ученые, артисты, ремесленники – евреи оставили в истории белорусской столицы глубокий след, однако до сих пор эта тема остается малоизученной.

  • Вахтаанг Константинович Кикабидзе
    "Это наглая ложь"

    Певец и актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о своем тайном выступлении в Санкт-Петербурге.

  • Алексей Барашков
    В ожидании открытия

    Что привлекло зимой внимание коллег-спелеологов к пещере Сарма в горах Абхазии, рассказал руководитель московского спелеоклуба.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Князь Монако Ренье с женой Грейс Келли
Харизма, мудрость, красота: самые влиятельные первые леди в истории
Зимняя сказка в Кишиневском международном аэропорту – волшебный сезон открыт
Кишиневский аэропорт перешел на зимний праздничный "режим"
Зарплата в Молдове
Рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться