Ион Кику назван кандидатом на пост министра финансов Молдовы

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Премьер-министр Павел Филип заявил сегодня после еженедельного заседания Демократической партии, что на должность министра финансов будет предложен государственный секретарь министерства финансов Ион Кику.
Место министра финансов стало вакантным после того, как Октавиан Армашу был назначен парламентом на пост президента Национального банка Молдовы (НБМ).
Премьер-министр сказал, что сегодня предпримет все необходимые шаги для представления кандидатуры президенту страны Игорю Додону. Глава государства примет решение о том, принимать ли кандидатуру Иона Кику в качестве министра финансов.
"Надеюсь, что на этот раз президент страны согласится. Ион Кику - профессионал. Он имеет большой опыт практической работы. Господин Додон сказал, что он ничего не будет иметь против профессиональных людей и специалистов с опытом работы", - сказал премьер-министр.
Ион Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова, начиная со 2 января 2018 года.
Кику окончил Академию экономических наук Молдовы, факультет менеджмента.
До назначения в Министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.
В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.
В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.
В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.
Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.
Иону Кику 46 лет. Женат, имеет троих детей.