Борьба в парламенте Молдовы: три человека претендуют на одно место

Десять кандидатов поборются за три вакантных места в Координационном совете по телевидению и радио республики.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Члены парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ рассмотрели заявки кандидатов, которые претендуют занять три вакантных места членов Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Судьба депутатов после того, как истек мандат парламента Молдовы

К следующему конкурсному этапу – интервью - допущены десять человек. Среди кандидатов - Лидия Визиру, Юлиан Рошка, Виталие Бужница, Николае Спэтару, Николае Фабиан, Виорел Моля, Марчел Марин, Корнелиу Михалаке, Виктория Сон и Леонид Смолницки. В среду, 5 декабря, с 11.00 в парламенте стартуют собеседования.

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Конкурс был объявлен в связи с тем, что истек мандат членов КСТР - Юрия Колесника, Кристины Дока и Ольги Барбэлатэ. Заявки на участие в состязании были поданы в период 19-30 ноября. Кандидатуры отберет профильная парламентская комиссия, которая затем представит их на рассмотрение и утверждение депутатам.

Члены КСТР назначаются постановлением парламента на шестилетний срок.