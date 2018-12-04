Что обсуждал лидер Приднестровья на встречах в Москве

В ходе рабочего визита в российскую столицу у Вадима Красносельского состоялись беседы с замминистра иностранных дел РФ и зампредом правительства России.

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В рамках визита в Москву у лидера Приднестровья Вадима Красносельского прошли встречи на площадке правительства Российской Федерации и в МИДе.

Дело безопасности

В МИД России Вадим Красносельский встретился со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным. Собеседники обменялись мнениями по всем актуальным вопросам, связанным с ситуацией в переговорном процессе, обстановкой в сфере безопасности и развитием двустороннего российско-приднестровского взаимодействия.

"Вадим Красносельский отметил, что обстановка в области безопасности остается сложной, и в Приднестровье продолжают внимательно следить за динамикой процессов в соседних государствах", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

Миротворцы как гаранты мира © Sputnik / Ирина Ляхова В Приднестровье отреагировали на введение военного положения на Украине

Красносельский подчеркнул определяющую роль миротворческой операции под эгидой России в деле сохранения мира и безопасности в регионе и подтвердил готовность Приднестровья оказывать всемерную поддержку текущему формату миссии.

Тема поддержки миротворческой операции на берегах Днестра как гаранта мира и стабильности во всем регионе также стала одной из главных в беседе лидера Приднестровья с зампредом правительства, специальным представителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

Надбавки для пенсионеров – в ближайший срок

С Козаком лидер Приднестровья обсудил также общерегиональную ситуацию, динамику переговорного процесса, актуальные направления российско-приднестровского взаимодействия.

"Дмитрий Козак отдельно отметил, что средства российской помощи для выплаты соответствующих надбавок приднестровским пенсионерам поступят в Приднестровье в самое ближайшее время", - сообщила пресс-служба.

В ходе встречи обсуждались также вопросы экономического развития, при этом стороны акцентировали внимание на мерах по стимулированию роста приднестровского экспорта в Российскую Федерацию.