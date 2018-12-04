Депутатов, избранных по одномандатным округам, ждет сюрприз

Выборы в парламент Молдовы – 2019: как изменится жизнь депутатов в законодательном органе нового созыва.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Депутаты, которых изберут по одномандатным округам, будут более ответственными. Соответствующее заявление сделал спикер парламента Молдовы Андриан Канду, который считает, что связь между электоратом и парламентариями станет крепче.

"Депутаты станут более ответственными благодаря одномандатным округам. Взаимодействие между депутатом и гражданином повысится", - сказал Канду.

По его мнению, в настоящий момент лишь небольшая часть населения страны знает депутатов, которые входят в парламент.

"Если сейчас возьмем имена 101 депутата, то, много ли граждан знает их? Возможно, людям известны 15-20 парламентариев из 101", - добавил он.

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Спикер парламента считает, что, согласно новой электоральной системе, депутаты будут знать, что ответственны перед обществом, а люди – что у них есть свой представитель в парламенте. "Этот депутат должен решать проблемы тех, кто за него проголосовал. Он должен использовать все законные пути, которые у него есть", - отметил Канду.

В пятницу, 30 ноября, истек мандат парламента Молдовы ХХ созыва. До выборов в законодательный орган, которые состоятся 24 февраля 2019 года, депутаты еще соберутся на пленарные заседания. О судьбе законодателей после того, как истек мандат парламента, можно почитать здесь.

Выборы в парламент Молдовы – 2019 пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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В этот же день, 24 февраля, пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: