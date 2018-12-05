Додон: прорыв в отношениях Молдовы и России зависит от итогов выборов

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что после Нового года ожидается прорыв в торговых отношениях с Россией, но многое зависит от итогов парламентских выборов в республике.
"Я жду, что после Нового года у нас с Россией будет серьезная активизация торговли, но будет ли тот прорыв в отношениях, на который я надеюсь, зависит от того, какая власть будет в стране после парламентских выборов", - сказал Додон в интервью РИА Новости.
Он объяснил, что двусторонние отношения сейчас держатся на уровне договоренностей президентов Молдовы и Российской Федерации. При этом сотрудничество на уровне парламентов и правительств отсутствует.
"Пока рано говорить, состоится ли она и когда это будет. Молдова сейчас входит в избирательный период, в выборах будут участвовать и многие министры, поэтому до выборов какого-то прогресса со стороны правительства не будет", - добавил президент.
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Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года, они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.
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