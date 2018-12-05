Когда состоится встреча Красносельского и Додона

Президент Молдовы заявил о готовности встретиться с лидером Приднестровья до конца года.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Президент Игорь Додон заявил, что готов встретиться до конца 2018 года с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

"Мы готовы к этой встрече. Если приглашение остается в силе, то она состоится до конца этого года", - сказал Додон в интервью РИА Новости.

Красносельский и Додон в сентябре договорились, что встречи для обсуждения приднестровских проблем стоит проводить хотя бы раз в три месяца.

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Тогда Красносельский предложил Додону встретиться в декабре на территории Приднестровья.

По его словам, есть много тем для обсуждения. Одна из них — это проведение сразу после Нового года встречи в формате "5+2".

"Мне кажется, что такой диалог нужен, и отказываться от него было бы неправильно", - добавил Додон.

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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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