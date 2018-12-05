Состав КСТР Молдовы изменится: кто получит должности в структуре

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Отобраны кандидаты на три вакантных места членов Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Молдовы. Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ провела в среду очередной этап конкурса в виде интервью, заслушав десять претендентов. В результате лишь трое из них прошли эту фазу конкурса. Их кандидатуры в ближайшее время будут представлены парламенту на утверждение. Речь идет о Лидии Визиру, Юлиане Рошке и Корнелиу Михалаке.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Борьба в парламенте Молдовы: три человека претендуют на одно место

Каждый из них заручился поддержкой со стороны шестерых из девяти членов комиссии. Депутаты от фракции либерал-демократов Мария Чобану и фракции либералов Лилиан Карп проголосовали против этих кандидатур, а социалист Влад Батрынча воздержался от голосования.

Всего в конкурсе приняли участие десять кандидатов - Лидия Визиру, Юлиан Рошка, Виталие Бужница, Николае Спэтару, Николае Фабиан, Виорел Моля, Марчел Марин, Корнелиу Михалаке, Виктория Сон и Леонид Смолницки. Николае Спэтару и Леонид Смолницки отозвали свои кандидатуры утром в среду.

К слову, Лидия Визиру и Юлиан Рошка на данный момент и так работают в КСТР, а Корнелиу Михалаке является действующим депутатом парламента от фракции Демократической партии.

Парламентская комиссия 16 ноября объявила конкурс в связи с тем, что истек мандат членов КСТР - Юрия Колесника, Кристины Дока и Ольги Барбэлатэ. Заявки на участие подавались в период 19-30 ноября. После того как профильная парламентская комиссия отобрала кандидатов, они будут представлены на рассмотрение и утверждение депутатам.

Члены КСТР назначаются постановлением парламента на шестилетний срок.