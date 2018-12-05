Правительство Молдовы отправило в отставку одного из чиновников

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Глава Национального агентства продовольственной безопасности страны (НАПБ) Георге Габерь покинул свой пост. Его отставку утвердили в среду на заседании члены правительства Республики Молдова.
Габерь решил уйти с занимаемой должности по собственному желанию.
Члены кабинета министров утвердили исполняющим обязанности руководителя НАПБ Иона Сула. Ранее он занимал пост министра сельского хозяйства и пищевой промышленности в правительстве Владимира Филата, осужденного за коррупцию.