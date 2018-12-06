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Председатель фракции Демократической партии Молдовы Мариан Лупу

Возглавит ли Мариан Лупу Академию наук Молдовы: что говорит депутат

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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По некоторым источникам, демократа Мариана Лупу могут назначить руководителем Академии наук республики вместо Георге Дуки.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Председатель фракции Демократической партии Молдовы Мариан Лупу может занять пост главы Академии наук республики (АНМ). Во всяком случае такие слухи ходят в кулуарах после того, как Георге Дука решил сложить полномочия руководителя ведомства и уйти в отставку. Корреспондент Sputnik решил выяснить, действительно ли произойдет такая рокировка в АНМ, и намерен ли Лупу встать у руля этой структуры.

По словам демократа, он не намерен баллотироваться на пост руководителя Академии наук. "Даже если бы хотел, то не отвечаю определенным критериям для этой должности", - сказал Лупу, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

В конце ноября Георге Дука объявил о своей отставке с поста главы АНМ. Тогда он пояснил, что этот шаг связан с состоянием его здоровья. Однако не только данный факт послужил толчком для принятия такого решения.

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 Как отметил Дука, это связано и с уголовным делом о заработной плате его семьи. Речь идет о следствии, которое ведет антикоррупционная прокуратура.

Дука возглавил Академию наук в феврале 2004 года. Его избрание на третий срок вызвало много вопросов у общественности. В частности, некоторые депутаты парламента выразили обеспокоенность в связи с высокой степенью коррупции в области наук и инноваций, а также тем, как расходуются бюджетные ресурсы в работе Академии.

Дука родился 29 февраля 1952 года в молдавском селе Копачены Сынжерейского района. В 1974 году окончил химический факультет, а в 1979 году – докторантуру Государственного университета Молдовы. Работал в университете в качестве ассистента, доцента, а затем и заведующего кафедрой физической химии, занимался научной работой. Он свободно владеет русским, итальянским, английским и французским языками.

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Дука женат. У него и его супруги Марии, которая возглавляет университет при Академии, трое детей.

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