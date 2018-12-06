Додон выступил перед главами ЕАЭС: что заявил президент Молдовы

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Молдова как нейтральная страна поддерживает взаимовыгодные связи с разными странами мира, но уделяет особое внимание восстановлению и углублению сотрудничества с традиционными партнерами на постсоветском пространстве, считает президент республики Игорь Додон. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам выступления в Санкт-Петербурге на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, где Молдова впервые принимала участие в качестве наблюдателя.

"Мы заинтересованы в достижении более высокого уровня сотрудничества со странами ЕАЭС практически во всех сферах экономики, энергетики, миграции", - подчеркнул Додон.

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По его словам, Молдова - традиционный производитель целого ряда высококачественных товаров, на которые в странах ЕАЭС есть высокий спрос, и этим обязательно нужно воспользоваться.

Как отметил Додон, в 2017 году страны ЕАЭС импортировали из других стран: 1,6 миллиона тонн яблок, груш, в том числе 230 тысяч тонн из Молдовы; 183 тысячи тонн овощей (в том числе 11 тысяч тонн из нашей республики); 590 тысяч тонн абрикосов, черешни, персиков, слив (из нашей страны всего 56 тысяч тонн); 560 тысяч тонн винограда (доля Молдовы 60 тысяч тонн). Он добавил, что такая же ситуация по алкогольной и консервной продукции.

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"Сравнительный анализ показывает наличие огромного потенциала для увеличения экспорта молдавских товаров на рынки ЕАЭС, что даст очень серьезный импульс экономическому росту и приведет к созданию сотен тысяч рабочих мест в Республике Молдова", - отметил Додон.

Президент считает, что в то же время республике есть, что предложить партнерам из ЕАЭС.

"Это хорошие условия для организации различных производств на территории РМ с последующим экспортом готовой продукции в страны, у которых с Молдовой действуют соглашения о свободной торговле: Европейский Союз, СНГ, Центрально-европейская зона свободной торговли и Турция", - добавил Додон.

Он отметил, что "Молдова как нейтральная страна поддерживает взаимовыгодные связи с разными странами мира, но уделяет особое внимание восстановлению и углублению сотрудничества с традиционными партнерами на постсоветском пространстве".