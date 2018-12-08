Молдавский премьер упрекнул ЕС: что заявил Павел Филип

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Молдавский премьер упрекнул Европейский союз в том, что изначально ЕС не собирался перечислять республике макрофинасовую помощь в размере 100 миллионов евро.

"Что касается макрофинансирования, я остаюсь при своем мнении. Считаю, что это больше политическое решение со стороны Европейского союза. И никто меня в этом не переубедит. Потому что не было желания отдавать эти деньги Республике Молдова с самого начала. Нужно называть вещи своими именами", - заявил Филип в эфире одного из местных телеканалов.

Он рассказал, что, когда республика выполнила предварительные условия, поставленные ЕС, и был подписан меморандум о получении этих денег, "даже тогда было сопротивление". Это сопротивление, как пояснил премьер, выражалось в том, что европейские чиновники отказывались делать совместные фотографии, предавать это публичности, "чтобы это не воспринималось как определенная поддержка со стороны Евросоюза этому правительству".

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"Первый транш мы должны были получить намного раньше, чем прошли выборы в Кишиневе. Эти деньги нам все равно не отдавали. Все время затягивали. Непризнание выборов в Кишиневе – это один из мотивов – "вот теперь у нас есть точно, за что не отдавать (деньги) правительству или Республике Молдова", - подчеркнул Филип.

Глава правительства отметил, что Европарламент состоит из нескольких фракций. По его словам, одни политические силы в этой структуре во время дебатов по Молдове были на стороне республики, другие, напротив, критиковали страну.

"Поэтому считаю, что у всех этих решений очень большая национальная и политическая загрузка", - сказал Филип.

При этом он отметил, что не видит другой альтернативы Европейскому союзу.

"Немного усложненный диалог, который сейчас происходит, - это не означает, что мы изменим курс... Мы для себя не видим другого пути", - добавил глава правительства.

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В ноябре Европарламент одобрил резолюцию, в которой выразил обеспокоенность, по его мнению, отступлением от демократических стандартов в Молдове, положением дел в сфере соблюдения законности и борьбы с коррупцией в стране и призвал ЕС не размораживать выделение помощи Кишиневу до проведения выборов в 2019 году.

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Деньги, которые обещали, но не дали

Однако при условии, что они будут проведены в соответствии с международно признанными стандартами и оценены специализированными международными органами.

В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготный кредит. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.

За выполнением условий, поставленных перед Молдовой, следят Еврокомиссия и Европейская служба внешних дел.