Глава правительства Молдовы надеется на налаживание диалога с Россией

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Молдавский премьер Павел Филип выразил надежду на налаживание конструктивного диалога с Российской Федерацией.

"Договоренности, которые были, мы продолжили. Вот сейчас начали опять общаться - был госсекретарь министерства иностранных дел в Москве. Надеюсь, что мы все-таки наладим нормальный конструктивный диалог с Российской Федерацией", - заявил Филип в эфире одного из местных телеканалов.

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К слову, госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Татьяна Молчан стала первым чиновником правительства Молдовы, который отправился в Москву с того момента, когда кабмин и парламент республики рекомендовали госслужащим отказаться от поездок в Россию. В ноябре этого года Молчан побывала в Москве, где побеседовала с замглавы МИД России Григорием Карасиным. Подробности этой встречи можно почитать здесь.

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Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Согласно этому договору республика должна была полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через нашу страну поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.