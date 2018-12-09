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Выборы. Архивное фото

Два в одном: все о выборах и референдуме, которые пройдут в один день

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (69)
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Sputnik публикует ответы на самые распространенные вопросы о парламентских выборах и референдуме, которые назначены на 24 февраля 2019 года.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Молдова стоит на пороге парламентских выборов: и хоть официально предвыборная кампания стартует лишь 25 января следующего года, уже сейчас жители страны задают вопросы о том, как все будет обустроено. 

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Парламентские выборы, запланированные на 24 февраля 2019 года, впервые пройдут по смешанной избирательной системе. По новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Кроме того, одновременно с выборами, в стране пройдет референдум.

1) На какие вопросы ответят граждане в рамках референдума?

В рамках плебисцита жителям страны предстоит ответить на два вопроса:

1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

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2) Сколько потратят денег на организацию голосования?

В госбюджете на следующий год на организацию и проведение выборов в законодательный орган страны предусмотрена сумма в 110 миллионов 204,4 тысячи леев. В ЦИК пояснили, что проведение референдума в один день вместе с выборами в парламент не приведет к дополнительным расходам, так как будут работать одни и те же электоральные структуры.

Всего на выборах 24 февраля будут открыты две тысячи 75 избирательных участков.

"У нас достаточно времени, чтобы скорректировать программу работы и организовать оба голосования в один день", - пояснил представитель ЦИК Андрей Волентир.

Ранее глава ЦИК Алина Руссу заявляла Sputnik, что 65% средств из бюджета, предусмотренного на выборы в парламент, пойдет на оплату труда персонала, задействованного в электоральном процессе.

3) Что теперь с парламентом: сможет ли он принимать хоть какие-то законы?

Хоть мандат парламент и истек 30 ноября, законодательный орган сможет продолжить работу в режиме исполняющего обязанности.

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Это означает, что депутаты нынешнего созыва больше не могут принимать органические законы и менять Конституцию. В их прерогативы теперь входит лишь принятие решений и ординарных законов. Как отмечают в пресс-службе законодательного органа, постоянное бюро парламента еще должно определить, когда состоится официальное закрытие сессии.

4) Кто сможет пойти в депутаты?

Регистрация кандидатов в депутаты стартует за два месяца до дня голосования, то есть с 26 декабря текущего года. В течение тридцати дней кандидаты на должность народных избранников должны будут представить документы в избирательные органы. Среди них – декларация о неподкупности и подписи в поддержку кандидата.

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Согласно законодательству, мужчины, претендующие на кресло депутата, должны собрать от 500 до 1000 подписей в свою поддержку, женщины - от 250 до 500. 

Такая разница связана с тем, что государство старается продвигать женщин, желающих участвовать в политике.

"Один человек сможет баллотироваться как по партийным спискам, так и по одномандатному округу. В случае, если человек выиграл выборы по одномандатному округу, то его победа будет засчитываться именно по округу", - рассказал секретарь Центральной избирательной комиссии Молдовы Вячеслав Агригорайе.

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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (69)

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Теги:
референдум, Выборы
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