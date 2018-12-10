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Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото.

Конституция ребром: что ждет Молдову в споре президента и парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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202211

Судьи КС поставили точку в очередном споре между президентом и парламентом, а глава республики Игорь Додон рассказал, что будет дальше.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы постановил в понедельник, что председатель парламента республики Андриан Канду или премьер Павел Филип могут вместо президента Игоря Додона промульгировать (утвердить) пакет законов, которые ранее отказался подписать глава республики. Что последует за этим шагом инстанции, какова реакция Додона на данное решение КС, а также о том, что происходит в политических верхах, читайте в обзоре Sputnik.

Дмитрий Пулбере.
© Sputnik / Osmatesco
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Что сказал суд?

Рабочая пятидневка началась с заседания КС, который в срочном порядке рассмотрел обращение спикера парламента и ряда депутатов по поводу полномочий президента Молдовы. На заседание суда журналистов не пригласили, но прямая трансляция прений велась в Интернете.

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"В соответствии со статьей 91 Конституции Молдовы в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. президента издаст декреты о промульгации закона 203 об изменении статья 111 Трудового кодекса, закона 151 о возмездной передаче объекта недвижимого имущества, Кодекса медиауслуг, закона 219 о Генеральном инспекторате карабинеров и закона 220 об изменении ряда документов", - заявил глава КС Михай Поалелунжь.

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз производилась в молдавской политике. Таким путем назначались члены кабинетов министров и утверждались законы как в этом, так и в прошлом году. Нынешний казус - пятый по счету. 

Владимир Путин и Игорь Додон.
© Photo: Facebook / Dodon Igor
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Какова реакция Додона?

Президент Молдовы раскрыл скобки по поводу законов, под которыми он не поставил подпись. "Новый Кодекс о телерадиовещании, вводящий цензуру СМИ вопреки Конституции; закон о продаже земли бывшего Республиканского стадиона посольству США; закон о переименовании праздника 9 Мая в "День Европы"; два закона о переподчинению карабинеров премьеру, которые подрывают конституционные функции президента как главнокомандующего вооруженными силами", - написал Додон на своей странице в социальной сети.

Он подчеркнул, что не пойдет на уступки ни по одному из этих вопросов.

"Уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает. После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда", - считает глава республики.

Противостояние президента и парламента/правительства

Противоборство парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики — с другой продолжается с момента, когда Додон вступил в должность главы республики.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно - с Россией, и на сотрудничестве со всеми партнерами во благо интересов Молдовы, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно — Евросоюза.

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Однако противостояние в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди части депутатов. Точку в этих спорах уже традиционно ставит Конституционный суд.

Практика КС, или прецедент для импичмента?

Политолог Корнелиу Чуря , комментируя ситуацию для Sputnik, отметил, что подобные решения КС принимаются уже автоматически и превращаются в практику.

"При любом отказе президента промульгировать закон, парламент тут же использует возможность для того, чтобы временно приостановить его полномочия. Думаю, что эта ситуация не оптимальна, но в данном случае выгодна обеим сторонам", - сказал Чуря.

Он пояснил, что парламентское большинство принимает законы, несмотря на сопротивления президента, а глава республики показывает, что он ведет борьбу с Демпартией, но ему не хватает сил для полной блокировки законов.

"Естественно, такая ситуация может продолжаться до 24 февраля, а в случае, если Демпартия сохранит за собой парламентское большинство, то до следующих президентских выборов", - считает политолог.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, парламент может отправить в отставку Додона, но только в случае импичмента, а для этого необходимо провести референдум.

"Думаю, что если состоится попытка импичмента президента, то на данный момент не велики шансы, чтобы она (попытка - ред.) прошла", - отметил Чуря.

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Молдавское ноу-хау

 Декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере Павел Мидриган объяснил, что решение Конституционного суда было предсказуемым и ожидаемым, так как президент четко заявил об отказе промульгировать пакет из четырех законов.

"Данные законы действительно достаточно спорные… Очень жаль, что наши власти не всегда учитывают мнение граждан Республики Молдова. И в этот раз история повторится и спикер парламента промульгирует данные законы", - сказал корреспонденту Sputnik собеседник.

По мнение эксперта, подобная практика не встречается в Европе – это молдавское ноу-хау. "Каковы последствия? Ничего особенного. В очередной раз видим различные точки зрения и отношение к важным государственным вопросам. Конфронтация власти и оппозиции или между самыми важными силами в стране - это очень плохой пример для населения, для наших иностранных партнеров. Такая конфронтация не приносит ничего хорошего в работу государственных органов", - сказал он.

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