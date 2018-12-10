В правительстве Филипа новый министр: Додон одобрил предложенного кандидата

Додон, Филип и Кику обговорили будущее Минфина. Президент и премьер рассказали, что думают о новом министре финансов.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал декрет о назначении Иона Кику на пост министра финансов страны. Соответствующее решение глава республики принял после беседы с премьер-министром Павлом Филипом и кандидатом на эту должность.

"Без сомнений подписал этот декрет. Потому что действительно считаю, что господин Кику - один из самых лучших, кто сможет противостоять проблемам и вызовам в ближайший период. Функция министра и политическая, но я знаю, что вы технократ. Мы работали с вами не в одном правительстве. Со стороны администрации президента у вас будет поддержка на протяжении всего мандата", - отметил Додон.

Он поздравил команду правительства с тем, что Кику возглавил Минфин, и пожелал ему успехов на занимаемой должности.

Премьер отметил, что выбор кандидата на пост министра финансов для него не был сложным. "Господин Кику занимал пост генерального секретаря министерства финансов, он был вовлечен в работу этого министерства", - сказал Филип.

Должность министра финансов оставалась вакантной после того, как Октавиан Армашу ушел с поста руководителя Минфина, и парламент назначил его главой Национального банка Молдовы.

До назначения министром финансов Кику занимал должность генерального секретаря Минфина. Генсеком он был, начиная со 2 января 2018 года.

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Кику окончил Академию экономических наук Молдовы, факультет менеджмента.

До назначения в министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.

С апреля 2008 года по сентябрь 2009-го он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.

В 2006-2008 годах Кику занимал должность заместителя министра финансов. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.

В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ министерства экономики и торговли.

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Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.

Иону Кику 46 лет. Женат, имеет троих детей.