И.о. президента на пять минут: Канду вместо Додона подписал "законы раздора"

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду промульгировал (подписал) вместо президента Игоря Додона пакет из пяти законов, которые ранее отказался утвердить глава республики.
Таким образом, Канду одобрил поправки в Трудовой кодекс страны о праздновании 9 мая и Дня Европы, и Дня Победы. Промульгированы и изменения в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, а также в закон о национальной обороне и закон о Генеральном инспекторате карабинеров. Утвержден и новый Кодекс аудиовизуальных услуг. Также свою подпись Канду в качестве и.о. президента поставил и под законом, в котором говорится о передаче территории Республиканского стадиона под строительство здания посольства США. Напомним, этот спортивный объект располагается в центре Кишинева по улице Тигина, 12, и занимает площадь 5,1814 гектара.
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"Спикер находился в статусе исполнения обязанностей для подписи и промульгации пяти законов, чтобы избежать институционального блокирования в результате отказа Игоря Додона исполнять свои конституционные обязанности", - отметили в пресс-службе парламента.
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Конституционный суд в понедельник констатировал невозможность президента временно исполнять свои обязанности и разрешил спикеру/премьеру подписать вместо главы республики ряд законов, которые не захотел промульгировать Додон. Президент, комментируя очередное решения КС, отметил, что не пойдет на уступки ни по одному из этих вопросов.
"Уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает. После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда", - считает глава республики.
Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз применялась в молдавской политике. Таким путем назначались члены кабинетов министров и утверждались законы как в этом, так и в прошлом году. Нынешний казус - пятый по счету.
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Противоборство парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента — с другой продолжается с момента, когда Додон вступил в должность главы республики.
Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: Додон настаивает на сближении с Востоком, а именно - с Россией, и на сотрудничестве со всеми партнерами во благо интересов Молдовы, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно — Евросоюза.
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