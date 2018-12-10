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Спикер парламента Молдовы Андриан Канду

И.о. президента на пять минут: Канду вместо Додона подписал "законы раздора"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Очередной спор между президентом и спикером парламента завершен: Додона опять временно отстранили от должности, чтобы утвердить принятые депутатами законы.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду промульгировал (подписал) вместо президента Игоря Додона пакет из пяти законов, которые ранее отказался утвердить глава республики.

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Таким образом, Канду одобрил поправки в Трудовой кодекс страны о праздновании 9 мая и Дня Европы, и Дня Победы. Промульгированы и изменения в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, а также в закон о национальной обороне и закон о Генеральном инспекторате карабинеров. Утвержден и новый Кодекс аудиовизуальных услуг. Также свою подпись Канду в качестве и.о. президента поставил и под законом, в котором говорится о передаче территории Республиканского стадиона под строительство здания посольства США. Напомним, этот спортивный объект располагается в центре Кишинева по улице Тигина, 12, и занимает площадь 5,1814 гектара.

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"Спикер находился в статусе исполнения обязанностей для подписи и промульгации пяти законов, чтобы избежать институционального блокирования в результате отказа Игоря Додона исполнять свои конституционные обязанности", - отметили в пресс-службе парламента.

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Конституционный суд в понедельник констатировал невозможность президента временно исполнять свои обязанности и разрешил спикеру/премьеру подписать вместо главы республики ряд законов, которые не захотел промульгировать Додон. Президент, комментируя очередное решения КС, отметил, что не пойдет на уступки ни по одному из этих вопросов.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает. После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда", - считает глава республики.

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз применялась в молдавской политике. Таким путем назначались члены кабинетов министров и утверждались законы как в этом, так и в прошлом году. Нынешний казус - пятый по счету. 

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Противоборство парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента — с другой продолжается с момента, когда Додон вступил в должность главы республики.

Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: Додон настаивает на сближении с Востоком, а именно - с Россией, и на сотрудничестве со всеми партнерами во благо интересов Молдовы, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно — Евросоюза.

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