Либеральная хора на выбывание: Мунтяну хлопнул дверью, рассказав о двух путях

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik, Елена Комолова. Первые плоды рокировки в Либеральной партии (ЛП) Молдовы: после того, как идейный вдохновитель политформирования и по совместительству - главный унионист страны Михай Гимпу передал пост руководителя ЛП своему племяннику Дорину Киртоакэ, маленькую, но гордую компанию молдавских либералов покинул один из ее ключевых персонажей Валериу Мунтяну.

Развод – дело тонкое…

Свой поступок Мунтяну объяснил так: партия отказалась участвовать в выборах в парламент Молдовы в связке с блоком ACUM (в него входят "Платформа "Достоинство и правда" (DA), Партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия - прим.ред). Кроме того, бывший соратник Гимпу не скрывал своего раздражения и когда вспомнил всуе нового вождя либералов.

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"Председатель нашей партии (Дорин Киртоакэ – прим. ред.) пришел без ответа, отметив, что ждет съезда политформирования, запланированного на 16 декабря для принятия итогового решения, которое, как он сказал, ему не известно. Это слабое оправдание. Политик, лидер сильной партии, не просто ждет, а предлагает, строит, имеет видение", - отметил теперь уже бывший либерал.

"ЛП решила идти по одному пути, я - по другому. Не могу быть участником этого… Решил покинуть Либеральную партию", - заявил Мунтяну.

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Прошла любовь, угасла и завяла...

Вся эта критика прозвучала на фоне недавних признаний Мунтяну в любви и "верности до гроба" к Либеральной партии. Помнится, что кандидатура Мунтяну предлагалась в качестве руководителя политформирования. Но тогда он сам отказался от борьбы за кресло в пользу Киртоакэ. Сделал он это красиво и без дрожи в голосе. Вероятно, рассчитывал на подходящий момент. Но что-то не срослось. Республиканский съезд ЛП, который прошел 1 декабря, стал переломным моментом для Мунтяну. Вождем назначили не его, до мозга костей преданного голубым идеалам унионистов, а племянника Михая Теодоровича.

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Что значит для либералов уход Мунтяну? Ведь он не просто рядовой член партии, а ее рупор. Неужели дно под кораблем, за штурвалом которого стоит Киртоакэ с пачкой уголовных дел за пазухой, все ближе?

Политолог Сергей Манастырлы прокомментировал Sputnik судьбу молдавских либералов под руководством экс-примара (бывшего мэра) Кишинева.

"Киртоакэ для Либеральной партии, как мертвому припарки. С тем же успехом его могли выбрать председателем ЛДПМ, к примеру. Все это без толку на самом деле. Один из ключевых моментов – финансовые доноры либералов переключились на демократов", - сказал Манастырлы.

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По его словам, при таком значительном сокращении финансовых ресурсов, при потере доверия со стороны румынских партнеров вряд ли Либеральная партия под руководством Киртоакэ чего-либо добьется.

"Киртоакэ - уже не тот молодой политик, каким он пытается себя позиционировать. Он в молдавской политике достаточно давно. Долго работал мэром Кишинева и его успехи на этом посту крайне спорные", - добавил политолог.

По мнению аналитика, на выборах Киртоакэ пригодится демократам в качестве какого-то спойлера – платформы для отсечения голосов. Эксперт не видит смысла участия либералов в блоке ACUM.

"Либералы с возу - платформе (ACUM – прим.ред.) легче. Если еще и либералы войдут в этот теремок, то он точно развалится… Одно из главных прегрешений ЛП в глазах избирателей заключается не в коррупции, а в том, что они были уже у власти в составе нескольких коалиций и не отличились ничем, кроме споров за должность, созданием бесконечных альянсов и так далее", - считает Манастырлы.