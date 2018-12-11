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Выборы.

ПСРМ не будет участвовать в референдуме в качестве электорального конкурента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Игорь Додон пояснил, почему пропрезидентская Партия социалистов не будет принимать участие в качестве электорального конкурента в референдуме, который запланирован на 24 февраля - в один день с выборами в парламент Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не будет регистрироваться в качестве электорального конкурента для участия в референдуме 24 февраля 2019 года. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, который до избрания главой республики руководил этим политфомированием.

"Референдум – одна из самых хороших форм консультации с народом. Идею сокращения числа депутатов мы поддержим. Люди решат сами. Эту идею предлагали и мы", - сказал Додон по итогам заседания республиканского совета ПСРМ во вторник.

Что касается второго вопроса, который вынесут на референдум (напомним, речь идет об отзыве мандата депутата, не исполняющего свои обязанности), Додон отметил, что это предложение "интересное".

Отсутствие желания у политформирования регистрироваться в качестве электорального конкурента на референдуме фактически означает, что ПСРМ не будет участвовать в избирательной кампании, то есть публично не выскажется ни "за" референдум, ни "против" него.

"Отзыв мандата депутата – интересная идея. Решат граждане. Необходимо посмотреть, чтобы не было попыток оказать на парламентариев давления", - сказал Додон.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Два в одном: все о выборах и референдуме, которые пройдут в один день

Президент отметил, что ПСРМ ранее предлагала вынести на плебисцит вопрос о депутатах-перебежчиках - переходе из одной партии в другую. Тогда эту идею парламентское большинство не поддержало. Именно поэтому социалисты отказались регистрироваться в качестве электорального конкурента на референдум и не будут участвовать в кампании перед плебисцитом.

Кроме того, Додон считает, что не будет никаких юридических эффектов по итогам этого референдума.

Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

Выборы в парламент Молдовы: сколько граждан примут участие в голосовании>>>

В этот день - 24 февраля – пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

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