Бывший генеральный прокурор занял пост судьи в КС Молдовы

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Бывший генеральный прокурор Молдовы Корнелиу Гурин назначен членом Конституционного суда страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Конституция ребром: что ждет Молдову в споре президента и парламента

Решение принято членами Высшего совета магистратуры на заседании во вторник. К слову, этот вопрос изначально не был включен в рабочую повестку инстанции.

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В понедельник Игорь Доля подал в отставку с поста судьи КС по собственному желанию.

Гурин официально займет его место в суде, однако произойдет это после того, как он принесет присягу. Пост члена Конституционного суда он будет занимать в течение шести лет.