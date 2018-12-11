Приднестровский вопрос накануне выборов: Игорь Додон озвучил свою позицию

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Глава молдавского государства Игорь Додон не исключил, что в ближайшее время состоится его встреча с лидером непризнанной ПМР Вадимом Красносельским.

© Sputnik / Irina Leahova Фраттини подвел итоги по приднестровскому вопросу

Об этом президент Молдовы сообщил во вторник в рамках прямой линии в интернете.

"Обсуждаем перспективы новой встречи до конца декабря. Есть идеи от партнеров с левого берега (Тираспольская администрация – ред.) по поводу даты. До конца года должна быть очередная встреча. На таких встречах мы обсуждаем текущие вопросы", - отметил Додон.

По его словам, стороны "должны сесть за стол и говорить о том, как будут объединять страну". При этом Додон обозначил свою позицию по приднестровскому урегулированию.

"Моя позиция – это широкая автономия (Приднестровья – ред.) с сохранением своего бюджета, гимна и т.д. Но должны быть общие границы, общая налоговая система. В ближайшие год мы, думаю, можем договориться, как нам действовать дальше", - объяснил молдавский президент.

Он добавил, что понимает позицию приднестровской стороны. Президент также высказал уверенность, что жители обоих берегов Днестра ждут от Кишинева и Тирасполя взвешенных решений.

Додон уверен, что "политическое урегулирование на Днестре зависит от итогов парламентских выборов".

Глава республики напомнил, что за последние полтора-два года состоялись четыре встречи между ним и лидером Приднестровья.

Читайте также: