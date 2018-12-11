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АЗС, архивное фото.

Президент Молдовы: схему формирования цен на топливо необходимо изменить

© AFP 2018 / RONALDO SCHEMIDT
Политика
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Глава государства рассказал о механизме, который позволит избежать весеннего скачка цен на топливо.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. В Молдове должна быть изменена схема формирования цен на топливо, которая ежегодно провоцирует скачок цен. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопросы граждан в ходе прямой линии.

"Что касается бензина и дизтоплива, здесь нужно разобраться со схемой формирования цен. Обычно перед весной, когда всем нужно дизтопливо, чтобы начать новый сезон, у нас повышают цены, — сказал глава государства. — Мы стали разбираться, и выяснилось, что схема ценообразования не самая правильная".

Игорь Додон сообщил, что парламентом был принят закон, который призвал изменить схему формирования цен на топливо. "На следующей неделе просмотрим его еще раз. Этот закон создает механизм, который не позволит ценам пойти выше".

Владимир Путин и Игорь Додон.
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон на встречах с лидерами ЕАЭС и СНГ: Молдова — ваш верный друг и партнер

Также Игорь Додон напомнил, что расширение взаимодействия с Евразийским экономическим союзом в перспективе может предоставить потребителям Молдовы возможность получать газ по более дешевым ценам.

Шестого декабря президент Молдовы принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в рамках саммита глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Молдова участвует в работе ЕАЭС в качестве наблюдателя.

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