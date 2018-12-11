Игорь Додон: жители Молдовы против объединения с Румынией

Президент Молдовы Игорь Додон, выступая в режиме онлайн, заверил, что компромисса в вопросе "унири" не будет.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Большинство жителей Молдовы выступают против объединения страны с Румынией. Об этом заявил в ходе прямой линии президент республики Игорь Додон.

"Мы - независимое суверенное государство со своей историей, мы уважаем Румынию, но никогда не согласимся на объединение двух стран, большинство граждан против этой идеи. Компромисса в этом вопросе не будет", - сказал Додон во вторник в рамках прямой линии.

Президент Молдовы подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы инициировать уголовное наказание за действия организаций, которые ведут к ликвидации молдавской государственности и продвигают идеи объединения с Румынией "или любым другим государством".

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