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Президент Игорь Додон, архивное фото.

Додон в прямом эфире - о праве на гражданство, язык и страну

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент Молдовы высказал свою позицию насчет права жителей Приднестровья на гражданство РМ, взаимоотношений с Румынией, норм функционирования русского языка и о других актуальных проблемах.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Вопросов, связанных с деятельностью унионистов в Молдове, статусом русского языка и зарубежных инвестиций коснулся президент РМ Игорь Додон во вторник в рамках прямой линии в интернете.

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"В следующем году мы будем праздновать юбилей молдавской государственности. Уже подготовлен подробный план мероприятий к этому событию", - сообщил Додон, напомнив, что временем основания Молдавского княжества считается 1359 год.

Додон отметил, что Румыния появилась на карте спустя 500 лет после образования Молдовы.

"У молдаван, как у нации, очень богатая история. А у Республики Молдова много общего с исторической Молдовой в составе Румынии", - уточнил Додон.

Он добавил, что жители Молдовы очень уважают румын и Румынию, но в подавляющем большинстве своем выступают против объединения с этой страной.

"Кто такие унионисты? Это те, кто хотят ликвидации молдавской государственности", - заметил Додон.

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О двуязычии в Молдове

Вне зависимости от национальности, все жители Молдовы должны знать молдавский язык, считает глава государства, добавив, что многие представители этнических групп нашей страны изучают государственный язык.

"В начале 90-х был найден компромисс – русский законодательно стал языком межнационального общения. Таковым он и должен оставаться впредь. То есть, везде в Молдове могут беспрепятственно говорить по-молдавски и по-русски", - сказал Додон, добавив, что особого внимания требуют ситуации, связанные с отсутствием перевода необходимой гражданам информации на русский язык.

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"Например, русскоязычные пенсионеры, которым уже сложно учить какую-либо иную для них речь, говорили мне, что аннотации к лекарствам написаны "по-румынски и по-китайски". Нужно, чтобы там было написано и по-русски, что предусматривает законодательство. Знание русского языка в Молдове – большой плюс", - отметил глава государства.

Об инвестициях из-за рубежа

Напомнив о недавно состоявшемся в Кишиневе Молдавско-российском экономическом форуме, Додон рассказал, что ознакомил гостей-бизнесменов из России с деятельностью предприятий из нашей страны.

"Гости сказали мне, что готовы и будут в эти предприятия инвестировать. Думаю, что после выборов в парламент так и будет происходить", - сказал Додон.

Об упрощении получения гражданства РМ

Президент считает, что у жителей Приднестровья должна быть возможность получить гражданство Республики Молдова по упрощенной процедуре.

"У тех жителей левобережья Днестра, которые родились до 1991 года, с получением молдавского паспорта не было проблем, потому что они, как и многие из нас, появились на свет в некогда единой для всех стране. Но с последующими поколениями не все так гладко", - напомнил Додон.

Он сообщил, что уже разработан законопроект об упрощенной процедуре получения гражданства РМ жителями территории, подконтрольной Тираспольской администрации.

"Также есть идея предоставлять гражданство страны всем этническим молдаванам за рубежом. Но этот замысел требует доработки", – подытожил президент.

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Теги:
Румыния, Молдова, гражданство, униря, Игорь Додон
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