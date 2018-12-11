Додон рассказал, когда Лукашенко будет есть мамалыгу

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что получил кукурузу, которую ему отправил Игорь Додон. Об этом глава молдавского государства рассказал в ходе прямой линии.

На вопрос одного из участников прямой линии: "Когда Александр Лукашенко приедет в Молдову, чтобы попробовать мамалыгу", Игорь Додон ответил, что мамалыгу его белорусский коллега обязательно попробует.

"Я ему (Александру Лукашенко - ред.) уже отправил кукурузу, он подтвердил, что получил. Не знаю, могут ли белорусские повара готовить мамалыгу, но Александр Григорьевич сказал, что в Белоруссии есть молдаване, и если что, то они помогут", - отметил президент.

Додон также рассказал, что отправил белорусскому лидеру и молдавское вино.

"Каждый год я делаю несколько тонн домашнего вина. В этом году впервые собрали урожай с виноградника, который посадили несколько лет назад вместе с детьми, сорт "Рислинг". Сделали из него 700 литров вина", - подчеркнул глава государства.

"У нас очень хорошие отношения", — заявил Додон, напомнив о помощи, которую оказала Белоруссия Молдове, в частности, предоставив сельскохозяйственную технику.

В этом контексте Додон упомянул и о спецмашинах "КамАЗ", которые были подарены Молдове президентом России Владимиром Путиным.

"КамАЗы" получат и Кишинев, и Бельцы, и Комрат, — сказал Игорь Додон. — Чтобы не говорили, что мы выделили технику только "своим" примарам. Считаю, что крупные города должны получить этот подарок, который Путин передал Молдове".