18:47 12 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.22
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Заседание Парламента, архивное фото.

Свистать всех наверх: молдавские депутаты рано расслабились

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
120 0 0

Спикер парламента рассказал, почему депутаты ждут в конце недели главу молдавского правительства, а также сообщил, когда закончится сессия высшего законодательного органа.

Елена Комолова, Sputnik

 

Осенне-зимняя сессия парламента Молдовы ХХ созыва завершится 14 декабря, заявил спикер высшего законодательного органа Андриан Канду на пресс-конференции в среду. По его словам, в пятницу перед депутатами с отчетом выступит премьер Павел Филип.

Курорт им только снится

Любопытно, что мандат действующего парламента истек еще 30 ноября. Но это не означает, что народные избранники завершили работу. Они, может быть, в своих мыслях уже на лыжных курортах, но Канду "вернул" их назад. 

"Состоялось заседание постоянного бюро, на котором принято решение о том, что осенне-зимняя сессия закончится 14 декабря. В пятницу, 14 декабря, команда правительства отчитается о проделанной работе", - сказал спикер.

Более того, покой депутатам в ближайшее время будет только сниться. Уже в начале февраля они снова соберутся в парламенте, проведут несколько заседаний в рамках весенней сессии, а затем вступят в борьбу "за место под солнцем". Точнее, за мягкое кресло под крышей здания бывшего ЦК Компартии Молдавии, где и находится сегодня парламент.  

Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Конституция ребром: что ждет Молдову в споре президента и парламента

Пока не начнет работу новое законодательное собрание, депутаты продолжат заседать, но не смогут принимать органические законы и менять Конституцию. Принимать какие-то текущие решения и ординарные законы -  пожалуйста. Но на большее рассчитывать не придется.

Импичмента не будет

Например, постоянно звучащая угроза об отстранении президента так и останется только на словах. 

"Не стоит забывать, что с 24 декабря по 24 января – предэлекторальный период, а с 25 января по 24 февраля – уже непосредственно начинается предвыборная кампания. Думаю, что в этот период с юридической точки зрения мы не можем организовать референдум по отставке президента", – предупредил Канду. 

Фактически спикер подтвердил слова Максима Лебединского, советника президента Молдовы, который в комментарии для Sputnik отметил, что референдума по отставке Игоря Додона не будет. По его словам, политические оппоненты главы государства не пойдут на такой "рискованный для себя шаг".

"Если бы они думали, что у них есть реальные шансы для устранения Игоря Додона, то они давно бы пошли по этому пути. Но из-за того, что они реально понимают, что поддержки народа у них нет, я не знаю, с каким лицом они пойдут на этот референдум, и чем они закончат. Для них это очень большой риск. Да, они могут приостановить на время его полномочия, могут назначить дату референдума, но они понимают, что это будет пшик, который им в итоге ничего не даст", - подчеркнул Лебединский.

"И да поможет Бог": молдавские депутаты придумали себе клятву>>>

Два вопроса для референдума

Напомним, что выборы в следующем году пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

Истек мандат парламента: сценарии и прогнозы будущего страны>>>

Также 24 февраля пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

  1. Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?
  2. Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

Читайте также: 

По теме

Депутатов, избранных по одномандатным округам, ждет сюрприз
Два в одном: все о выборах и референдуме, которые пройдут в один день
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

  • Сортировка посылок
    Новый год без подарка

    Государственное почтовое предприятие Эстонии Omniva признало серьезные проблемы с доставкой декабрьских посылок жителям страны.

  • ЛЭП
    В темноте

    Более 60 тысяч жителей Южной Осетии остались без электроснабжения из-за аварии на участке ЛЭП "Северный Портал – Дзау".

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
Гордиенко отпраздновала день рождения на сцене, показав небывалое шоу
Стрельба рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Кадры с места инцидента
"Черная" ярмарка в Страсбурге - видео с места стрельбы
МИА Россия сегодня 5 лет.
"Россия сегодня" - 5 лет успешной работы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться