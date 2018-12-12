Свистать всех наверх: молдавские депутаты рано расслабились

Спикер парламента рассказал, почему депутаты ждут в конце недели главу молдавского правительства, а также сообщил, когда закончится сессия высшего законодательного органа.

Елена Комолова, Sputnik

Осенне-зимняя сессия парламента Молдовы ХХ созыва завершится 14 декабря, заявил спикер высшего законодательного органа Андриан Канду на пресс-конференции в среду. По его словам, в пятницу перед депутатами с отчетом выступит премьер Павел Филип.

Курорт им только снится

Любопытно, что мандат действующего парламента истек еще 30 ноября. Но это не означает, что народные избранники завершили работу. Они, может быть, в своих мыслях уже на лыжных курортах, но Канду "вернул" их назад.

"Состоялось заседание постоянного бюро, на котором принято решение о том, что осенне-зимняя сессия закончится 14 декабря. В пятницу, 14 декабря, команда правительства отчитается о проделанной работе", - сказал спикер.

Более того, покой депутатам в ближайшее время будет только сниться. Уже в начале февраля они снова соберутся в парламенте, проведут несколько заседаний в рамках весенней сессии, а затем вступят в борьбу "за место под солнцем". Точнее, за мягкое кресло под крышей здания бывшего ЦК Компартии Молдавии, где и находится сегодня парламент.

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Пока не начнет работу новое законодательное собрание, депутаты продолжат заседать, но не смогут принимать органические законы и менять Конституцию. Принимать какие-то текущие решения и ординарные законы - пожалуйста. Но на большее рассчитывать не придется.

Импичмента не будет

Например, постоянно звучащая угроза об отстранении президента так и останется только на словах.

"Не стоит забывать, что с 24 декабря по 24 января – предэлекторальный период, а с 25 января по 24 февраля – уже непосредственно начинается предвыборная кампания. Думаю, что в этот период с юридической точки зрения мы не можем организовать референдум по отставке президента", – предупредил Канду.

Фактически спикер подтвердил слова Максима Лебединского, советника президента Молдовы, который в комментарии для Sputnik отметил, что референдума по отставке Игоря Додона не будет. По его словам, политические оппоненты главы государства не пойдут на такой "рискованный для себя шаг".

"Если бы они думали, что у них есть реальные шансы для устранения Игоря Додона, то они давно бы пошли по этому пути. Но из-за того, что они реально понимают, что поддержки народа у них нет, я не знаю, с каким лицом они пойдут на этот референдум, и чем они закончат. Для них это очень большой риск. Да, они могут приостановить на время его полномочия, могут назначить дату референдума, но они понимают, что это будет пшик, который им в итоге ничего не даст", - подчеркнул Лебединский.

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Два вопроса для референдума

Напомним, что выборы в следующем году пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

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Также 24 февраля пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61? Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

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