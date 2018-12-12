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Здание Конституционного суда Молдовы.

Состав Конституционного суда Молдовы изменился

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Депутат парламента Артур Решетников назначен судьей КС Молдовы: чье место в этой структуре он занял.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Кандидатура Артура Решетникова утверждена на пост члена Конституционного суда на заседании правительства в среду.

"Господин Решетников соответствует условиям для назначения, предусмотренным в действующем законодательстве. У него высокая юридическая подготовка, высокая профессиональная компетенция и опыт работы", - сообщила генеральный секретарь Лилиана Палий, представлявшая кандидатуру Решетникова.

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Достаточно долго место одного из судей КС оставалось вакантным. Оно пустовало после ухода Виктории Ифтоди, которую назначили министром юстиции.

Артур Решетников – представитель группы депутатов, перешедших из фракции Партии коммунистов Республики Молдова во фракцию Демпартии. Он входит в парламентскую комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

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В среду Высший совет магистратуры утвердил на должность конституционного судьи бывшего генерального прокурора Корнелиу Гурина. Это произошло спустя сутки после отставки судьи КС Игоря Доля.

Согласно действующему законодательству, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое из них назначаются парламентом, двое - правительством, а еще двое - Высшим советом магистратуры.

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