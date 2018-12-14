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Отчет и не только: правительство вместе с Филипом вызвали в парламент

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Члены кабинета министров посетят сегодня заседание парламента, в рамках которого премьер-министр Павел Филип представит доклад о работе исполнительного органа.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Осенняя сессия парламента завершится в пятницу, 14 декабря. Глава кабинета министров Павел Филип представит парламенту доклад о реализации правительственной программы.

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Обычно после отчета должны последовать дискуссии, однако фракция социалистов уже покинула зал заседаний, поэтому вопросы премьеру будут задавать оставшиеся депутаты. 

Также на пленарном заседании парламента должны быть утверждены три новых члена Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Молдовы: Корнелиу Михалаке, Юлиан Рошка и Лидия Визиру.

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Парламент также ратифицирует несколько деклараций, в планах законодателей и обсуждение новой редакции проекта Национальной стратегии развития "Молдова 2030".

Согласно регламенту парламента, осенняя сессия начинается в сентябре и по срокам не может быть длиннее декабря.

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Теги:
Молдова, Парламент
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