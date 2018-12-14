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Премьер-министр Павел Филип на пленарном заседании в парламенте, архивное фото.

Парламентская оппозиция отказалась слушать отчет Павла Филипа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Депутаты четырех фракций заявили, что им не дали достаточно времени, чтобы подготовиться к обсуждению доклада.

КИШИНЕВ, 14 декабря — Sputnik. В пятницу депутаты четырех фракций из шести покинули зал заседаний парламента, где премьер-министр Павел Филип вместе со всеми министрами правительства готовился представить доклад о деятельности кабмина. Зал покинули фракции ПСРМ, ЛДПМ, ЛП и ПКРМ.

Оппозиционные депутаты заявили, что им не дали достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с объемным 126-страничным документом.

Stema RM
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Отчет и не только: правительство вместе с Филипом вызвали в парламент

Социалисты назвали сегодняшнее заседание "фарсом". Фракция напомнила, что несколько раз во время осенне-зимней сессии депутаты-социалисты просили премьер-министра Павла Филипа выступить с докладом по различным социально-экономическим проблемам в стране, но каждый раз парламентское большинство отклоняло запрос социалистов.

За фракцией ПСРМ последовали фракции ПКРМ, ЛП и ЛДПМ, которые также покинули зал заседаний. Депутаты были крайне недовольны тем, что отчет, который занимает 126 страниц, был представлен в парламент только в четверг вечером.

"Я надеюсь, что вы подадите запрос об отмене зарплаты, которая полагалась вам за сегодняшнюю работу ", — заявил спикер парламента Адриан Канду, обращаясь к депутатам оппозиции, когда они выходили из зала.

Таким образом, премьер-министр Павел Филип представил отчет о деятельности правительства только перед демократами, неприсоединившимися депутатами и группой Европейской народной партии.

Представляя отчет, Филип сказал, что отношение оппозиционных депутатов — не та проблема, которая способна осложнить работу правительства, потому что кабинет министров постоянно сталкивается с необходимостью решать куда более серьезные задачи.

"Оппозиция ушла, потому что у нее нет вопросов. Отчет содержит много цифр. Если бы у меня был отчет всего лишь с несколькими достижениями, все наверняка были бы в зале. Оппозиция могла использовать все предоставленное время, чтобы критиковать правительство", — сказал премьер.

В пятницу, 14 декабря, парламент собрался на заключительное заседание осенне-зимней сессии.

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Теги:
Павел Филип, парламент, правительство
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