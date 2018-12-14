В последний день в парламенте молдавские депутаты пили шампанское и шутили

От сессии до сессии живут молдавские депутаты весело: парламентарии наработались и ушли на праздники, отметив свои труды шампанским.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik, Елена Комолова. Осенне-зимняя сессия парламента Молдовы ХХ созыва завершилась в пятницу, 14 декабря. Депутаты подвели итоги года, провели целую серию назначений и все это в весьма дружелюбном и неформальном тоне - под шутки и аплодисменты. Как прошло последнее заседание в рамках осенне-зимней сессии, читайте в обзоре Sputnik.

В последний день не обошлось без скандалов

Ни одно заседание высшего законодательного органа в последнее время не обходится без скандалов – оппозиция вносит предложения в повестку, а парламентское большинство отказывается обсуждать эти инициативы.

© Sputnik / Евгений Панасенко Скандал в парламенте Молдовы: что сделали депутаты в последние дни работы

В этот раз депутаты четырех фракций из шести покинули зал заседаний, когда премьер страны Павел Филип вместе со всеми министрами правительства готовился представить доклад о деятельности кабмина. Участвовать в слушаниях отказались социалисты, либерал-демократы, либералы и коммунисты. Парламентарии заявили, что им не дали достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с объемным 126-страничным документом.

Представители некоторых из этих фракций напомнили, что несколько раз во время осенне-зимней сессии просили премьера выступить с докладом по различным социально-экономическим проблемам в стране, но каждый раз парламентское большинство отклоняло их запрос.

"Надеюсь, что вы подадите запрос об отмене зарплаты, которая полагалась вам за сегодняшнюю работу", — заявил спикер парламента Адриан Канду, обращаясь к депутатам оппозиции, когда они выходили из зала.

Отчет молдавского премьера

Глава правительства в своем отчете обозначил произошедшие за три года изменения и рассказал о направлениях, по которым власти должны продолжить работу. Выступление премьера изобиловало цифрами и словом "рост". В частности, он обратил внимание на увеличение рабочих мест, повышение зарплат, пенсий и соцвыплат, а также рассказал о снижении динамики роста цен.

"Эти цифры не лгут и говорят за нас. На протяжении трех лет у нас стабильный экономический рост – 4,5% в 2017 году, а в этом году – 5,2% во втором триместре", - отметил Филип.

Череда громких отставок и назначений

Последнее заседание осенне-зимней сессии завершилось многочисленными перестановками. Самая громкая из них – назначение депутата фракции демократов и по совместительству председателя парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Раисы Апольски на пост члена Конституционного суда.

На этом же заседании Апольски, депутат-демократ Артур Решетников, назначенный судьей КС от правительства, и экс-генпрокурор Корнелиу Гурин, выдвинутый на этот пост Высшим советом магистратуры, принесли присягу в парламенте.

© Sputnik / Miroslav Rotari Конституция ребром: что ждет Молдову в споре президента и парламента

Согласно действующему законодательству, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двое из них назначаются парламентом, двое - правительством, а еще двое - Высшим советом магистратуры.

Депутаты утвердили и изменения в составе Счетной палаты. Так, вице-председателем структуры назначен бывший глава Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Виорел Кетрару. Также парламент утвердил на пост замглавы НАЦ Виктора Лашкова. Кандидатуры этих чиновников отобрали в ходе конкурсов.

Также депутаты решили отправить в отставку с 1 марта 2019 года членов административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике Тудора Копача, Сергея Чобану и Октавиана Лунгу. Чиновники уходят из структуры по собственному желанию. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам должна объявить конкурс по отбору кандидатов на эти должности.

Кроме того, парламентарии утвердили отставку депутата-демократа Марчела Рэдукана. Его назначили председателем пленума Совета по конкуренции.

Шампанское рекой: пить или не пить

Традиционно сессия парламента завершилась гимном Республики Молдова в исполнении учащихся столичного лицея имени Чиприана Порумбеску. Депутаты тоже старались подпевать детскому хору, правда, конечно, не все. Может, стеснялись, может, думали, где праздники отмечать, или о своем будущем, а, может, слова гимна забыли…

"Храним традиции. Прошу секретариат парламента подать бокалы с шампанским в честь завершения сессии. Да, с сегодняшнего дня изымают (водительские) права, но я не говорил вам пить шампанское. Поднимите бокалы. Хороших праздников вам, дорогие коллеги, и, конечно, всем жителям страны", - сказал Канду.

© Photo: Print Screen privesc.eu Шампанское на заседании парламента Молдовы

На ум в этой ситуации приходят сразу несколько песен, которые могли бы стать музыкальным сопровождением к этому эпизоду - "Новогодняя" Верки Сердючки, "Шампанское" Лолиты, "Выпьем за любовь" Игоря Николаева или "Să ridicăm paharul" Яна Райбурга.

Они ушли на отдых, но обещали еще вернуться…

Любопытно, что мандат действующего парламента истек еще 30 ноября. Но это не означает, что народные избранники завершили работу. Они, может быть, в своих мыслях уже на лыжных курортах, но поработать им еще предстоит.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Выборы в парламент Молдовы: кто займет депутатские кресла

Ранее Канду заявлял, что в начале февраля депутаты снова соберутся в парламенте, проведут несколько заседаний в рамках весенне-летней сессии, а затем вступят в борьбу за полюбившееся им за эти годы уютное кресло в высшем законодательном органе страны.

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Согласно регламенту парламента, законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проходит с сентября и до конца декабря. Первое пленарное заседание осеней сессии состоялось 27 сентября.

"Это последнее заседание осенней сессии парламента Молдовы ХХ созыва, мандат которого истек 30 ноября. Согласно Конституции, мандат парламента продлевается до законного созыва нового состава законодательного органа. В этот период не могут вноситься изменения в Конституцию и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы", - отметили в пресс-службе парламента.

В стране 24 февраля пройдут выборы в парламент Молдовы. Также в этот день состоится республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса: