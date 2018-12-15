Ответ из Берлина: отменит ли ЕС "безвиз" для Молдовы после выборов 2019 года

Политолог-международник Александр Рар в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова рассказал о том, пойдет ли Брюссель на отмену безвизового режима с нашей республикой в случае ее сближения с Россией и странами ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik, Андрей Петрик. Перефразируя Маяковского, применим к современной ситуации в Молдове его знаменитую фразу: "Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза, - Читайте, завидуйте, у меня – "безвиз" со странами Европейского Союза."

© Sputnik / Miroslav Rotari Колацки: отменят ли молдаванам "безвиз"

Ну а если откинуть иронию, то правды ради надо сказать, что безвизовый режим с ЕС (или, как его именуют в народе, "безвиз") стал огромным подспорьем для тысяч граждан Молдовы, которые могут спокойно поехать в Европу, хотя бы для того, чтобы увидеть родственников, которые трудятся там годами.

Пойдет ли европейский политический истеблишмент на вариант заигрывания с Молдовой "безвизом", либо не станет мешать мух с котлетами и, основываясь исключительно на свободе передвижения граждан нашей страны, оставит им возможность посещать страны Европы без особых проблем?

Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"К мандатам почтения нету…"

"Я думаю, что власти Евросоюза не пойдут на такой шаг, однако исключать такой вариант развития событий не следует. Брюссель может применить такой трюк. Я сам негативно поражен тем, как некоторые политики в ЕС до сих пор настаивают на том, чтобы, к примеру, Украина развивалась исключительно в западном направлении, чтобы все ее кооперационные, экономические связи с Россией были разорваны. В этом случае безвизовый режим и стал этой "крапленой картой", - подчеркнул собеседник.

По словам политолога, принципиальным моментом в этом процессе должно стать волеизъявление молдавского народа в рамках грядущих парламентских выборов в Молдове. Следующая власть в стране, по мнению Рара, должна выстраивать внешнюю политику, максимально руководствуясь интересами и комфортом народа, в том числе и с учетом сохранения возможности граждан РМ беспрепятственно поехать в ЕС.

© Sputnik / Rodion Proca Додон: что будет с молдавским "безвизом" после парламентских выборов

"Я волком выгрыз бы бюрократизм…"

"Нужно, чтобы в Европейском союзе лучше бы узнали о том, что из себя представляет Молдова и ее население, не смотрели на людей и страну сквозь пальцы, исключительно сквозь призму геополитических интересов. Мне видно даже отсюда, из Берлина, как трудно развивается судьба вашей страны. Но на Западе, к сожалению, довольно остро рисуют картину происходящего в Молдове, говорят о том, что это – несчастная страна с бедным населением, которое просто-напросто хочет жить по-европейски", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Рара, сегодня на Западе рисуют картинку Молдовы, как страны, которую "держит, не выпуская, зубами и когтями большой и злой русский медведь". В западном представлении Молдова – страна, население которой хочет от этого освободиться и ощутить "заветную" европейскую свободу. Сгущают краски европейские бюрократы еще и тем, что Молдова, дескать, удерживается Россией посредством Приднестровья, что не дает республике возможности окончательно свернуть на Запад.

Другие эксперты подчеркивают, что народ понимает, что происходит, а Европа уже перестала быть для жителей Молдовы "заветным местом", куда хочется уехать.

"В ЕС пишется катастрофически неправильная картина вашей страны. Я порой сам ужасаюсь этой картине, но она здесь, в Евросоюзе, активно продвигается и пропагандируется. Я бы сказал, что таким образом некоторые чиновники из ЕС играют с вашей страной в довольно опасные геополитические игры", - подытожил собеседник.

Читайте также: