Додон провел встречу с Васнецовым: что обсуждали президент и посол России

Глава государства и посол России поговорили о деталях рабочего визита в Молдову группы депутатов Государственной Думы РФ.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Президент Молдовы провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в республике Олегом Васнецовым. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Президент и посол России отметили, что итоги уходящего года в двусторонних отношениях сопровождались высокой динамикой и открыли хорошие перспективы, в первую очередь, в областях торговли и экономики.

"Отметили начало практической реализации договоренностей с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в вопросе амнистии для молдавских мигрантов. В частности, приветствовали начало широкой информационной кампании и активную работу колл-центров, куда ежедневно обращаются сотни граждан Молдовы", — написал глава государства.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Детский праздник в Кишиневе провело Посольство России - видео

Также Додон и Васнецов обсудили детали предстоящего 20-21 декабря рабочего визита в Молдову группы депутатов Государственной Думы РФ во главе с вице-спикером Петром Толстым. Планируется, что представители всех фракций Госдумы посетят также регионы Молдовы, в том числе Гагаузскую автономию.

Игорь Додон рассказал российскому послу о скором начале избирательной кампании и подчеркнул необходимость проведения прозрачных и справедливых парламентских выборов.

В контексте внешней политики президент Молдовы отметил успешное начало реализации президентской стратегии по выстраиванию сбалансированных отношений между Востоком и Западом на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета.