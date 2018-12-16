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Флаги России и ЕС, архивное фото.

Тонкости геополитики: как Молдове с Россией подружиться и с ЕС не поссориться

© Sputnik / Владимир Сергеев
Политика
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Может ли наша республика стать успешным примером эффективного выстраивания двухвекторной политики в регионе Восточной Европы? Ответ в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова дал политолог-международник Александр Рар.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik, Андрей Петрик. Похоже, что хрестоматийная басня Крылова о лебеде, раке и щуке некоторым молдавским политикам – не указ. Попытки поиграть политическими мускулами, публично померяться электоратом и поучаствовать в негласном конкурсе ораторов на всевозможных митингах не приносят плодов в том смысле, что не слышат в карманах и кошельках рядовые граждане шелест купюр и звон монет. А в итоге получается, что республиканский "воз" – и ныне там.

Пока в товарищах согласья нет…

Представители правящей в Молдове парламентской коалиции неоднократно заявляли, что не свернут с выбранного геополитического курса евроинтеграции, а группа депутатов даже пыталась включить в текст Конституции РМ соответствующий пункт, который бы железобетонно закрепил этот внешний вектор развития в основном законе страны. Но, как говорится, не срослось – не набралось необходимых 67 голосов. За данное нововведение, высказались лишь 54 народных избранника.

Тогда спикер парламента Молдовы Андриан Канду еще до заседания высшего законодательного органа заявил, что, вне зависимости от исхода голосования, Демократическая партия не собирается отказываться от идеи евроинтеграции.

Флаг Европейского Союза (ЕС)
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Стабильность вместо качки

В свою очередь, глава государства Игорь Додон неоднократно заявлял о необходимости выстраивания стратегического партнерства с Россией, говорил о более сбалансированном курсе во внешней политике страны.

В частности, в ноябре на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным президент Игорь Додон выразил общую заинтересованность восстановления полноценных дружеских и партнерских отношений между двумя странами на всех уровнях, включая межпарламентский.

"Подчеркну, что стратегическая задача президента Молдовы - выстраивание сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и строгое соблюдение конституционного принципа постоянного нейтралитета республики", - отметил в ноябре глава республики.

Додон выразил уверенность в том, что после парламентских выборов в Молдове 24 февраля 2019 года откроются новые хорошие перспективы для углубления стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и Посла РФ Олега Васнецова, архивное фото.
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В таких условиях возникает вопрос: способна ли Молдова, в принципе, к эффективному двухвекторному развитию, либо эмоционально-раскрашенные политические страсти, как неоднократно показывала практика предыдущих десятилетий, возьмут верх над здравым рационализмом развития экономики на благо государства и его граждан?

Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар. 

"Надо признать, что у Молдовы – сложная геополитическая судьба. Вашей республике в плане геополитики надо быть и там, и здесь, ориентироваться и на Восток, и на Запад. Это – не обязательно плохо, просто для одних стран двухвекторная политика не подходит, для Молдовы же она может стать выигрышным шансом", - заявил Рар.

По словам политолога, стабильность во внутренней политике страны не наступит до тех пор, пока население будут ставить перед выбором "или-или", чем предпочитали заниматься некоторые правые политики и партии по сей день.

"Да, общество вашей страны разделено на два лагеря. Один, представляющий большинство населения, ратует за сближение с Россией и странами Евразийского экономического союза. Другой, менее представительный, но тоже весомый, продолжает видеть привлекательность в ЕС в плане стандартов жизни и быта, некоего комфорта и благосостояния", - подчеркнул политолог.

Собеседник отметил, что республика не может не иметь стратегических связей с Россией и постсоветскими странами. Этому способствуют и десятилетние налаженные кооперационные, культурные, исторические связи в период жизни в единой стране, и те тонкие духовные, межличностные, зачастую родственные отношения, которые существуют между гражданами Молдовы, России и других постсоветских стран. Отчасти и поэтому, по мнению Рара, Брюсселю глупо разыгрывать в республике одностороннюю геополитическую карту. 

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"Если на парламентских выборах 2019 года внушительную победу одержат представители левых партий, то вектор внешней политики Молдовы станет наиболее сбалансированным для развития страны. В таком случае Молдова будет более выгодно для себя выстраивать внешнюю политику. Естественно, что чаши внешнеполитических весов немного качнутся в сторону стратегического партнерства с Россией и ЕАЭС, однако происходить это может и с оглядкой на выгоды сотрудничества с Евросоюзом", - отметил Рар.

Равнение на "батьку"

То, что происходит с внешней политикой Молдовы сегодня, по словам собеседника, более напоминает эстафету с перетягиванием каната, чем эффективную двухветкорную политику. Государственным мужам в Молдове, по словам Рара, пора немного поубавить свои политические амбиции, задумавшись наконец над тем, как реально, а не на словах улучшить жизнь людей.

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В качестве примера эффективной политики, направленной на извлечение максимального блага для страны и народа, Рар называет Белоруссию. По словам политолога, еще несколько лет назад лидера этой страны Александра Лукашенко называли "последним диктатором Европы". Однако сегодня к нему стали относиться с нескрываемым уважением, как к политику, который эффективно, рационально и с железной менеджерской хваткой старается развивать свою страну.

"Сегодня Белоруссия добилась отмены санкции со стороны Евросоюза. Стратегическое партнерство с Россией не мешает властям этой республики привлекать инвестиции из ЕС. Бизнес старой Европы сегодня приходит туда. В то же время, отношения Белоруссии, России и стран СНГ на протяжении последних десятилетий динамично развивались – был создан ЕАЭС, где Белоруссия эффективно работает", - подчеркнул политолог.

По его словам, сам Лукашенко в одном из интервью заявлял, что Белоруссия, используя такой подход во внешней политике, "летит на двух крыльях".

"Самолет и птица не могут лететь на одном крыле. Если это удалось в Белоруссии, то почему подобный опыт не перенять и Молдове", - резюмировал Рар.

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