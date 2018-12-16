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Эксперт пояснил, где спрятан подвох в новом Кодексе об аудиовизуале

CC0 / Pixabay / Astryd_MAD
Политика
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Представитель президента Молдовы пояснил, каким образом принятый Кодекс аудиовизуальных услуг нарушает презумпцию невиновности в отношении телерадиовещателей.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Новый Кодекс об аудиовизуальных услугах значительно увеличивает полномочия Координационного совета по телевидению и радиовещанию (КСТР) и создает условия, позволяющие без судебного решения закрывать телеканалы. Об этом говорил в эфире радиостудии Sputnik представитель президента Республики Молдова в парламенте и правительстве Максим Лебединский.

Лебединский пояснил, какие изменения были внесены в новый Кодекс и каким образом они повлияют на политику в отношении СМИ.

"Старый Кодекс предусматривал, что если определенный вещатель нарушает законодательство, то в этом случае КСТР может обратиться в суд, чтобы установить основания для запрета на вещание данного телеканала. В новом Кодексе они пошли по принципу, который можно выразить словами "мы тебе закроем канал, а если что-то не нравится, иди в суд и опротестовывай, но наше решение вступает в силу немедленно", — пояснил представитель президента.

"Нарушен принцип презумции невиновности, правила изменены с точностью до наоборот", — сказал Лебединский.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду
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Представитель президента также подверг критике запрет на трансляцию в Молдове новостных и информационно-аналитических передач из России. Речь идет о принятом парламентом РМ законе, который налагает запрет на трансляцию информационных теле- и радиопрограмм, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

"При этом сама конвенция о трансграничном телевидении не налагает подобных ограничений", — заметил Лебединский.

По мнению представителя президента, запрет на трансляцию программ российского ТВ противоречит принципам свободы слова и нарушает права телезрителей.

КСТР Молдовы
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"А что, если человек хочет смотреть передачи из Индии, из Китая или из Грузии? Получается, их тоже надо запрещать, ведь ни одна из этих стран не участвовала в процессе ратификации конвенции о трансграничном телевидении", — заметил Лебединский.

Напомним, что новый Кодекс аудиовизуальных услуг во время рассмотрения в парламенте подвергался острой критике со стороны оппозиции.

После отказа президента Молдовы промульгировать пакет из пяти законов, в составе которого был и указанный Кодекс, вместо главы государства законы подписал спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

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Теги:
кодекс, телевидение, закон
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