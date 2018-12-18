Молдова выбирает нейтралитет и собирается аннулировать договоры с НАТО

Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему НАТО не может склонить Кишинев к военному сотрудничеству.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не исключает, что после парламентских выборов все договоры, нацеленные на интеграцию Кишинева в НАТО, будут отменены. Об этом глава республики заявил в интервью изданию "Известия".

Додон подчеркнул, что инициативы, нацеленные на сближение с альянсом и странами НАТО, он считает "абсолютно незаконными".

© AFP 2018 / JONATHAN NACKSTRAND Молдова под ружьем — страну "мягко" втягивают в НАТО

"Зайти военным образом в Молдову НАТО не может, потому что это противоречит конституции. Но разные попытки со стороны нынешнего правительства как-то углубить сотрудничество с НАТО, конечно, были. Я выступаю категорически против всех этих инициатив. Мы должны укреплять свой статус нейтралитета. Поэтому соглашение с Румынией и другие договоренности о сотрудничестве в военной области противоречат конституции и подлежат аннулированию после парламентских выборов", - отметил молдавский президент, пишут "Известия".

В конце ноября Молдова и Румыния подписали меморандум, предполагающий создание военной учебной базы для формирования совместного подразделения.

Молдова и НАТО

Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. За десять последних лет Молдова успела заключить с НАТО множество соглашений и запустить целый ряд программ, которые превратили "мирный" IPAP в ненужную формальность.

В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям с НАТО. В 2018 году по стандартам НАТО был полностью перевооружен один из батальонов Национальной армии.

При этом большая часть населения Молдовы выступает против вступления страны в НАТО. Согласно последним соцопросам, 60% респондентов считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 6% граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците. Столько же опрошенных не определились с ответом. Нашлись и те, кто в принципе не знает, что из себя представляет такая международная структура как НАТО. Их насчиталось, согласно социологическому исследованию, 5%.

Нейтралитет - главное

Бывший министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, представитель официального Кишинева в НАТО в 2005 -2009 гг, в комментарии для Sputnik подчеркнул, что нейтральный статус республики, подкрепленный Конституцией, должен стать основным препятствием для желающих втянуть страну в военный блок.

По его словам, именно пункт в Конституции о нейтральном статусе ставит Молдову в один ряд со Швейцарией, Финляндией, Австрией, которые также сохраняют свой нейтралитет в международной повестке. Гайчук неоднократно отмечал, что укрепление нейтралитета республики должно происходить на всех уровнях, в том числе и на международной арене.

"Я говорил неоднократно о том, что, когда 60-70 процентов населения настроены против вступления в НАТО, руководству страны трудно это осуществить, тем более, что в Конституции у нас записано – нейтральное государство. Точка!" - заметил Гайчук.

По его мнению, именно это положение Конституции играет объединяющую роль в обществе.

Виктор Гайчук был министром обороны, послом Республики Молдова в Королевстве Бельгии и представителем в НАТО. В своих публичных заявлениях он неоднократно подчеркивал, что выступает за укрепление нейтралитета республики.

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