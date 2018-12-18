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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы пообщался с лидером Израиля: о чем говорил Додон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Активизация диалога: глава республики пригласил президента Израиля совершить официальный визит в Молдову.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с лидером Израиля Реувеном Ривлином широкий спектр вопросов двусторонних отношений, внутренней и внешней политики республики и региональной безопасности.

Как написал Додон во вторник на своей странице в Facebook, за 26 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений, официальные контакты поддерживаются достаточно активно на уровне правительств, парламентов и министерств иностранных дел.

"Обратил внимание на то обстоятельство, что предыдущий официальный визит главы молдавского государства в Израиль состоялся в 2004 году", - отметил президент Молдовы.

В ходе беседы, как сообщил Додон, стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества двух стран, особенно в торгово-экономической сфере, где потенциал реализуется не в полной мере.

"Кроме того, имеются хорошие перспективы для развития туризма, учитывая, что в Израиле живут десятки тысяч выходцев из Молдовы и трудовых мигрантов из нашей страны. В контексте региональной безопасности и сотрудничества мы заняли общую позицию в деле осуждения международного терроризма и антисемитизма", - добавил Додон.

Глава государства рассказал о сути стратегии по построению сбалансированной внешней политики Республики Молдова на основе нейтрального статуса и по мирному и всеобъемлющему урегулированию приднестровского конфликта.

"В этом смысле Израиль - пример страны, проводящей независимую внешнюю политику со строгим соблюдением национальных интересов", - подчеркнул президент Молдовы.

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© Sputnik / Кристина Афанасьева
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Как отметил Додон, по итогам встречи он высказался за активизацию политического диалога, в том числе через обмен визитами на высоком уровне. "Пригласил господина Ривлина совершить официальный визит в Республику Молдова", - сообщил Додон.

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Президент Молдовы находится c официальным визитом в Израиле. В первый день поездки Додон провел встречи с Патриархом Святого града Иерусалима и всея Палестины Блаженнейшим Феофилом, а также с депутатом Кнессета, председателем партии "Наш дом – Израиль", уроженцем Молдовы Авигдором Либерманом.

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