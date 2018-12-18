Красносельский рассказал о встрече с президентом Молдовы

Стало известно примерное время и место проведения встречи лидеров обоих берегов Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоится на следующей неделе. Об этом рассказал приднестровский лидер на итоговой пресс-конференции года, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

"Конкретное время и место пока уточняются. Но однозначно, встреча состоится на территории Приднестровья", - отметил Красносельский.

Как рассказал лидер Приднестровья, переговорная повестка еще оговаривается.

"Мы ждем вопросов от молдавской стороны. Полная информация по повестке будет озвучена в день встречи", - уточнил Красносельский.

По словам лидера Приднестровья, на встрече тема реинтеграции приднестровского региона рассматриваться не будет.

"Приднестровская сторона не собирается обсуждать ни один вопрос, связанный с реинтеграцией. Я готов обсуждать любые вопросы, только не реинтеграцию", - подчеркнул он.

Ранее президент Игорь Додон заявил, что готов встретиться до конца 2018 года с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.