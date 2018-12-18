22:12 18 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.62
Поиск
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский

Красносельский пояснил важность связи Приднестровья с правым берегом

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
Получить короткую ссылку
18310

Приднестровский лидер объяснил, почему для региона важна договоренность с Кишиневом по телекоммуникациям, а также внесение изменений по этому вопросу в законодательство Молдовы.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что поправки в законодательстве Молдовы, дающие приднестровскому оператору связи право на получение лицензии, благоприятно скажутся на решении вопроса доступности коммуникаций между двумя берегами Днестра. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.

"Принятие законодательных изменений дает все основания для реализации приднестровской компанией права на получение региональной лицензии по частотам и для снятия напряженности вокруг вопроса связи для Приднестровья", - подчеркнул он.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского
© Facebook / Dodon Igor
Красносельский рассказал о встрече с президентом Молдовы

Красносельский отметил, что последние два года были успешными для переговорного процесса. К концу 2017 года между сторонами были достигнуты рамочные договоренности по четырем пунктам, среди которых и вопрос по налаживанию доступной телекоммуникационной связи между двумя берегами Днестра. В 2018 году переговорщики занимались реализацией этих договоренностей.

"Реализация этого пункта по телекоммуникациям затянулась. Мы были в весьма подвешенном состоянии с точки зрения международного права. Нас могли отключить от источников информации. Это не только телефонная связь, но и интернет", - отметил лидер Приднестровья.

По словам Красносельского, за это время экспертными группами, представляющими обе стороны переговоров, было проведено около 30 встреч по вопросу налаживания телекоммуникационной связи.

"Было понимание в лице молдавских переговорщиков. В итоге все пришли к выводу, что необходимо изменить законодательство Молдовы. И недавно это было сделано парламентом РМ", - резюмировал он.

Читайте также: 

По теме

Лавров: принятое заявление по Приднестровью - не прорыв, но важный этап
Депутат: звонки в Приднестровье станут в несколько раз дешевле
Теги:
законодательство, изменение в законодательстве, телекоммуникации, лидер ПМР, Вадим Красносельский, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

  • Валидатор в трамвае
    Предъявите билет!

    В январе 18 тысяч жителей столицы Эстонии могут остаться без привычного права бесплатной поездки на городском общественном транспорте.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мисс Филиппины Катриона Грей на конкурсе Мисс Вселенная 2018 в Таиланде
Корона новой королевы красоты досталась филиппинской певице - фото
Вышинский о свободе слова на Украине.
Вышинский о свободе слова на Украине - безопаснее писать о погоде
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться