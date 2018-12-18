Красносельский пояснил важность связи Приднестровья с правым берегом

Приднестровский лидер объяснил, почему для региона важна договоренность с Кишиневом по телекоммуникациям, а также внесение изменений по этому вопросу в законодательство Молдовы.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что поправки в законодательстве Молдовы, дающие приднестровскому оператору связи право на получение лицензии, благоприятно скажутся на решении вопроса доступности коммуникаций между двумя берегами Днестра. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции.

"Принятие законодательных изменений дает все основания для реализации приднестровской компанией права на получение региональной лицензии по частотам и для снятия напряженности вокруг вопроса связи для Приднестровья", - подчеркнул он.

Красносельский отметил, что последние два года были успешными для переговорного процесса. К концу 2017 года между сторонами были достигнуты рамочные договоренности по четырем пунктам, среди которых и вопрос по налаживанию доступной телекоммуникационной связи между двумя берегами Днестра. В 2018 году переговорщики занимались реализацией этих договоренностей.

"Реализация этого пункта по телекоммуникациям затянулась. Мы были в весьма подвешенном состоянии с точки зрения международного права. Нас могли отключить от источников информации. Это не только телефонная связь, но и интернет", - отметил лидер Приднестровья.

По словам Красносельского, за это время экспертными группами, представляющими обе стороны переговоров, было проведено около 30 встреч по вопросу налаживания телекоммуникационной связи.

"Было понимание в лице молдавских переговорщиков. В итоге все пришли к выводу, что необходимо изменить законодательство Молдовы. И недавно это было сделано парламентом РМ", - резюмировал он.

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