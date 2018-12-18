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Вадим Красносельский.

Красносельский представил стратегию развития Приднестровья до 2026 года

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Масштабную программу развития региона на ближайшие восемь лет представил приднестровский лидер Вадим Красносельский на итоговой пресс-конференции.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер приднестровского региона Вадим Красносельский представил Стратегию развития с 2019 по 2026 год включительно. По словам приднестровского лидера, она станет рабочим документом, которым должны будут руководствоваться все представители местной власти.

"Принципы Стратегии развития Приднестровья строятся на трех основных пунктах - политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость", - отметил Красносельский.

Привлекательно и для приднестровцев, и для туристов
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский
© Sputnik / Irina Leahova
Красносельский пояснил важность связи Приднестровья с правым берегом

Стратегия также включает в себе картину развития регионов левобережья. В пример лидер Приднестровья привел Бендеры и Александро-Невский парк, который был разбит на территории исторического комплекса "Бендерская крепость".

"На открытии парка побывало 45 тысяч человек. На других мероприятиях, которые проводились на его территории, - по 15 тысяч человек. Бендеры стали первыми, им повезло больше. Была хорошая платформа для реализации проекта", - рассказал он.

По мнению Красносельского, подобные объекты, привлекательные для посещения приднестровцев и туристов из разных стран, вполне возможно создать и в других районах Приднестровья в течение ближайших трех лет.

Привлечение инвесторов

Отдельное внимание лидер Приднестровья уделил вопросу создания условий для инвестирования и  привлекательности региона для иностранных капиталов.

"У нас есть внутренний ресурс. Но он может закончиться через два года. Поэтому необходимы и внешние вливания. Самая главная задача - убедить инвесторов вкладывать в наш регион", - подчеркнул Красносельский.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского
© Facebook / Dodon Igor
Красносельский рассказал о встрече с президентом Молдовы

По его словам, уже зарегистрировано более 20 инвестиционных проектов из ряда государств. За 2018 год, по сравнению с предыдущим, их число увеличилось почти вдвое.

По словам Красносельского, в разработке Стратегии развития принимали участие представители всех ветвей власти приднестровского региона, а также общественность. Он обратил внимание на то, что программа написана доступным языком, чтобы она была понятна не только специалистам, но и обычным гражданам.

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Теги:
Вадим Красносельский, Приднестровье
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