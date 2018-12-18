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Президент Молдовы Игорь Додон.

Президент Молдовы в Израиле: о чем Додон договорился с руководством страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Первый за 14 лет официальный визит президента Молдовы в Израиль: многочисленные встречи и договоренности, достигнутые Додоном в ходе поездки.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках официального визита в Израиль провел встречи с руководством страны, обсудив текущее состояние дел в межгосударственных отношениях, а также дружественные связи между двумя народами.

Города мира. Иерусалим.
© Sputnik / Кристина Афанасьева
Игорь Додон посетил в Израиле мемориальный комплекс "Яд Вашем"

В понедельник Додон провел встречи с Патриархом Святого града Иерусалима и всея Палестины Блаженнейшим Феофилом, а также с депутатом Кнессета, председателем партии "Наш дом – Израиль", уроженцем Молдовы Авигдором Либерманом. Вместе с первой леди республики он посетил в Иерусалиме мемориальный комплекс "Яд Вашем", посвященный памяти шести миллионов евреев, уничтоженных в годы Второй Мировой войны в Германии и оккупированных ею странах Европы.

Во вторник рабочая повестка главы республики оказалась еще насыщеннее. В частности, президент Молдовы провел беседы с лидером Израиля Реувеном Ривлином, председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

К слову, предыдущий официальный визит главы молдавского государства в Израиль состоялся в 2004 году.

Разговор президентов

По итогам встречи с президентом Израиля Додон сообщил, что пригласил Ривлина совершить официальный визит в Республику Молдова. В ходе беседы стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества двух стран, особенно в торгово-экономической сфере, где потенциал реализуется не в полной мере. Также, по мнению главы республики, есть хорошие перспективы для развития туризма, учитывая, что в Израиле живут десятки тысяч выходцев из Молдовы и трудовых мигрантов.

Президенты Молдовы и Израиля заняли общую позицию по поводу осуждения международного терроризма и антисемитизма.

Додон рассказал Ривлину о сути стратегии по построению сбалансированной внешней политики Республики Молдова на основе нейтрального статуса и по мирному и всеобъемлющему урегулированию приднестровского конфликта.

"В этом смысле Израиль - пример страны, проводящей независимую внешнюю политику со строгим соблюдением национальных интересов", - подчеркнул президент Молдовы.

Чего не хватает отношениям между Молдовой и Израилем

С израильским премьером президент Молдовы предметно обговорил торговые отношения между странами.

Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова выбирает нейтралитет и собирается аннулировать договоры с НАТО

"Отметил, что за 26 лет с момента установления дипломатических отношений Молдова и Израиль подписали 25 двусторонних соглашений в различных областях, а еще 10 документов находятся на стадии обсуждения", - написал Додон в Facebook после встречи с Нетаньяху.

Молдавский президент поблагодарил израильское правительство за финансовую, социальную и гуманитарную поддержку республики в различных областях.

"В то же время выступил за увеличение товарообмена и реализацию имеющегося потенциала для углубления нашего сотрудничества. Констатировал недостаточный уровень торговых связей, которые не отражают истинных возможностей нашего партнерства", - отметил Додон.

По его словам, в 2017 году объем экспорта из Молдовы составил всего 3,8 миллиона долларов, что вдвое меньше показателя 2016-ого. Импорт из Израиля снизился с 11 миллионов в 2016 году до девяти миллионов долларов в 2017-м.

"Подчеркнул необходимость устранения барьеров, препятствующих увеличению объема двусторонней внешней торговли. Указал на интерес Республики Молдова к привлечению прямых инвестиций из Израиля и к организации молдавско-израильских экономических форумов с привлечением представителей деловых кругов двух стран", - добавил Додон.

Активизация диалога

В ходе беседы с председателем Кнессета Израиля Додон отметил активизацию межпарламентского молдавско-израильского диалога как важной составляющей продвижения и развития контактов между законодательными органами двух стран и реализации потенциала двустороннего сотрудничества между Молдовой и Израилем.

"Дал высокую оценку экономическим и социальным достижениям Израиля и выступил за интенсификацию сотрудничества Молдовы с израильскими партнерами, особенно в таких областях, как туризм, услуги, сельское хозяйство и высокие технологии", - отметил Додон.

По его словам, стороны также говорили о предстоящих 24 февраля выборах в парламент Молдовы.

"Выразил повышенный интерес к организации свободного и корректного избирательного процесса в соответствии с международными стандартами. Говоря о внешней политике, я изложил господину Эдельштейну детали президентской стратегии проведения взвешенной внешней политики как на Востоке, так и на Западе на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета", - заключил Додон.

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