Приднестровье определило новые программы сотрудничества с Россией

ТИРАСПОЛЬ, 19 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил несколько направлений сотрудничества с Российской Федерацией, подчеркнув, что новые наработки по программам взаимодействия уже отправлены в Москву. Об этом приднестровский лидер поведал на итоговой пресс-конференции.

"Взаимодействие между Приднестровьем и Россией есть, что-то будем улучшать, что-то вводить новое. 2019 год все покажет. По большому счету мы нарабатываем свои программы, и все они переданы спецпредставителю президента России Дмитрию Козаку", - рассказал Красносельский.

© Sputnik / Irina Leahova Что обсуждал лидер Приднестровья на встречах в Москве

По его словам, каждое отдельное направление сотрудничества приднестровская сторона обсуждает не только со спецпредставителем президента России, зампредом правительства РФ Дмитрием Козаком, но и с замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным и другими должностными лицами Российской Федерации.

"У всех есть понимание, что в Приднестровье проживают российские соотечественники, что нам необходима помощь. Но не только финансовая, больше моральная. Экономически мы должны быть самодостаточны", - отметил Красносельский.

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Лидер Приднестровья также напомнил, что на протяжении многих лет регион связывает с Российской Федерацией экономическое, культурно-гуманитарное, образовательное взаимодействие, а также политическое, поскольку Россия является гарантом и посредником в переговорном процессе.

Красносельский также подтвердил, уже не раз высказанное мнение о миротворческой миссии, как о гаранте мира и стабильности на берегах Днестра.

"И мысли не должно быть о замене миротворческого формата. Миротворцы России доказали свою состоятельность. А Оперативная группа российских войск является составной частью миротворчества", - пояснил он.