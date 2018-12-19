Определена дата встречи Додона и Красносельского

Встреча на Рождество по католическому стилю: стало известно, какие темы точно не будут обсуждать Додон и Красносельский.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоится 25 декабря 2018 года в Бендерах. Ее программа пока неизвестна и будет сообщена дополнительно, отметили в пресс-службе администрации главы республики.

Ранее Красносельский сообщал, что переговорная повестка еще оговаривается. "Мы ждем вопросов от молдавской стороны. Полная информация по повестке будет озвучена в день встречи", - уточнил Красносельский.

© Sputnik / Irina Leahova Красносельский пояснил важность связи Приднестровья с правым берегом

По словам лидера Приднестровья, в ходе беседы тема реинтеграции приднестровского региона рассматриваться не будет.

"Приднестровская сторона не собирается обсуждать ни один вопрос, связанный с реинтеграцией. Я готов обсуждать любые вопросы, только не реинтеграцию", - подчеркнул он.

В четверг, 20 декабря, президент Молдовы проведет большую пресс-конференцию, в рамках которой подведет итоги своей работы на посту главы республики за два года.

Намеченная на 25 декабря встреча президента Молдовы с лидером Приднестровья станет пятой по счету. Первая состоялась 4 января 2017 года в Бендерах, а через три месяца, 30 марта, прошла и вторая, в загородной резиденции молдавского руководителя в Голерканах. Третью руководители провели также в Бендерах 25 апреля 2018 года. Четвертая встреча прошла 6 сентября этого года в загородной резиденции президента Молдовы в Кондрице. А пятая пройдет на католическое Рождество, 25 декабря.

Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова – по новому и по старому стилю - 25 декабря и 7 января. Различия в юлианском и григорианском календарях и стали причиной того, что в правительственном праздничном календаре появилось два Рождества.