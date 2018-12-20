Додон: необходимо равноценное партнерство Молдовы и с Востоком, и с Западом

За два года глава государства совершил 34 официальных и рабочих визита, развивая сотрудничество Молдовы с зарубежными странами.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Отсутствие равноценного партнерства Молдовы с Востоком и Западом ведет к дестабилизации, заявил Игорь Додон в ходе пресс-конференции, посвященной итогам двух лет его работы на посту главы государства.

"За два года я совершил 34 официальных и рабочих визита на Запад и Восток, среди них – встречи с президентами, премьер-министрами, спикерами парламентов. Первый (визит - ред.) был в Россию. Нам удалось по многим направлениями восстановить отношения. Мне удалось выступить на заседании Госдумы, что не удавалось никому из молдавских лидеров за все годы независимости", — заявил президент Молдовы.

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Сообщив, что к настоящему времени подписано 10 межрегиональных договоров с субъектами Российской Федерации, Додон подчеркнул, что в России трудятся полмиллиона граждан Молдовы, и партнерские отношения с Россией помогают решать миграционные проблемы, с которыми сталкиваются работники из нашей страны.

"В 2017 году был запущен первый этап амнистии для молдавских мигрантов, недавно состоялся очередной этап амнистии", — глава государства.