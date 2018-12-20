21:23 20 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.32
  • RUB0.26
  • RON4.24
  • UAH0.63
Поиск
Игорь Додон на пресс-конференции.

Президент Молдовы: в республике сложилась ситуация двоевластия

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
142 0 0

Президент Молдовы заявил, что не поддастся на провокации и не предпримет действий, которые могут привести к дестабилизации.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В Молдове установилась ситуация двоевластия, где с одной стороны - президент страны, а с другой — правительство и законодательный орган, институты, которые возглавляет парламентское большинство во главе с коалицией Демократической партии и  Европейской народной партии. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции, посвященной двум годам его работы на посту главы государства.

По словам Игоря Додона, когда он вступил в должность президента Республики Молдова два года назад, то знал, что институциональные конфликты неизбежны, так как "те, кто контролирует правительство и парламент, старались взять под контроль и президента".

"У нас до сих пор сохраняется двойное правление: президент, избранный народом, и парламент с правительством, которые пытались заблокировать деятельность президента", - сказал Додон.

Игорь Додон, фото с пресс-конференции.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: необходимо равноценное партнерство Молдовы и с Востоком, и с Западом

Глава государства заявил, что парламентское большинство приложило все усилия, чтобы вывести из-под контроля президента страны ряд важных государственных учреждений. Речь идет об отмене права назначать генерального прокурора, вывода из подчинения президента Службы государственной охраны.

"Они сделали все возможное, чтобы президент не участвовал в правительственных перестановках. Более того, они запретили президенту страны быть членом партии, хотя к 2016 году такого запрета не существовало", — сказал глава государства.

Игорь Додон утверждает, что в этих условиях у президента было два варианта ответа на действия правящей коалиции.

"Ответ президента мог бы быть в двух вариантах: вывести людей на улицы или пойти путем дипломатии — блокировать то, с чем я не согласен, и выдвигать инициативы. Я выбрал второй путь. Я считаю, что президент не должен дестабилизировать ситуацию, даже если его провоцируют парламент и правительство", — сказал Додон.

Глава государства также заявил на пресс-конференции, что пять его отстранений, происшедших по решению Конституционного суда после решений, принятых правящей коалиции, являются абсолютно незаконными.

"Отстранение от должности абсолютно незаконно. Придет время, когда те, кто это инициировал и поддерживал, ответят перед законом", — сказал Додон.

По теме

Советник Додона об импичменте: оппоненты понимают, что это закончится пшиком
Додон провел встречу с Васнецовым: что обсуждали президент и посол России
Президент Молдовы в Израиле: о чем Додон договорился с руководством страны
Теги:
правящая коалиция, Игорь Додон
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов.
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться