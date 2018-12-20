Президент Молдовы: в республике сложилась ситуация двоевластия

Президент Молдовы заявил, что не поддастся на провокации и не предпримет действий, которые могут привести к дестабилизации.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В Молдове установилась ситуация двоевластия, где с одной стороны - президент страны, а с другой — правительство и законодательный орган, институты, которые возглавляет парламентское большинство во главе с коалицией Демократической партии и Европейской народной партии. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции, посвященной двум годам его работы на посту главы государства.

По словам Игоря Додона, когда он вступил в должность президента Республики Молдова два года назад, то знал, что институциональные конфликты неизбежны, так как "те, кто контролирует правительство и парламент, старались взять под контроль и президента".

"У нас до сих пор сохраняется двойное правление: президент, избранный народом, и парламент с правительством, которые пытались заблокировать деятельность президента", - сказал Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: необходимо равноценное партнерство Молдовы и с Востоком, и с Западом

Глава государства заявил, что парламентское большинство приложило все усилия, чтобы вывести из-под контроля президента страны ряд важных государственных учреждений. Речь идет об отмене права назначать генерального прокурора, вывода из подчинения президента Службы государственной охраны.

"Они сделали все возможное, чтобы президент не участвовал в правительственных перестановках. Более того, они запретили президенту страны быть членом партии, хотя к 2016 году такого запрета не существовало", — сказал глава государства.

Игорь Додон утверждает, что в этих условиях у президента было два варианта ответа на действия правящей коалиции.

"Ответ президента мог бы быть в двух вариантах: вывести людей на улицы или пойти путем дипломатии — блокировать то, с чем я не согласен, и выдвигать инициативы. Я выбрал второй путь. Я считаю, что президент не должен дестабилизировать ситуацию, даже если его провоцируют парламент и правительство", — сказал Додон.

Глава государства также заявил на пресс-конференции, что пять его отстранений, происшедших по решению Конституционного суда после решений, принятых правящей коалиции, являются абсолютно незаконными.

"Отстранение от должности абсолютно незаконно. Придет время, когда те, кто это инициировал и поддерживал, ответят перед законом", — сказал Додон.